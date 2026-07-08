Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı "Basın Açıklaması" ile Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir adli sürecin başlatıldığını duyurdu.
İMAMOĞLU'NA KAMU GÖREVLİSİNE TEHDİT SUÇUNDAN SORUŞTURMA
İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2026/208 Esas sayılı dosyasında sanık Ekrem İMAMOĞLU hakkında, 08/07/2026 tarihli duruşmada, mahkeme heyeti önünde sarf ettiği, “ben savunma yapmam, ben yargılayacağım, yargılayacağım merak etmeyin, ben iddianameyi yapanları yargılayacağım...” şeklindeki sözleri nedeniyle, “kamu görevlisini tehdit” suçundan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı