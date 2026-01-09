23 Mart tarihinden beri Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk halinin devamına kararı verildi.

İMAMOĞLU HAKKINDA TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI

İBB'ye yönelik dava kapsamında İmamoğlu ile beraber 104 kişinin daha tutukluluk halinin devamına karar verildi.

2357 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

19 Mart 2025'te şafak baskınıyla gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Ön Seçimi'nin olduğu gün 23 Mart'ta tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti.

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan yaklaşık 4 bin sayfalık iddianamede İmamoğlu'nun 2 bin 357 yıla kadar hapsi isteniyor. Davanın ilk duruşması ise 9 Mart 2026'da görülecek.