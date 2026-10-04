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Kaynak: Haber Merkezi

Yeni Parti’de devam eden kongre süreci kapsamında Beylikdüzü İlçe Örgütü, 4 Ekim 2026’da 1. Olağan İlçe Kongresi’ni gerçekleştirdi. Kongrede ilçe yönetiminin yanı sıra partinin İstanbul il kongresinde Beylikdüzü’nü temsil edecek il delegeleri de belirlendi.

Gazeteci Anıl Boduç’un haberine göre, kongrede belirlenen 17 kişilik il delegesi listesinde Ekrem İmamoğlu 1. sırada, eşi Dilek Kaya İmamoğlu ise 3. sırada yer aldı. Yeni Parti’nin resmi ilçe kongrelerinin 3-6 Ekim tarihleri arasında yapılması planlanmıştı.

İMAMOĞLU LİSTENİN İLK SIRASINDA

Kongrede belirlenen il delegesi listesinde Ekrem İmamoğlu’nun ilk sırada yer aldığı görüldü. Dilek Kaya İmamoğlu da listenin 3. sırasında yer aldı.

Böylece İmamoğlu çifti, Yeni Parti Beylikdüzü İlçe Örgütü tarafından İstanbul il delegesi olarak seçildi.

MÜLAYİM DEMİRTAŞ İLÇE BAŞKANI SEÇİLDİ

Kongrede Beylikdüzü İlçe Başkanlığı için de seçim gerçekleştirildi. Mülayim Demirtaş, Yeni Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı seçilirken aynı zamanda il delegeleri arasında yer aldı.

İmamoğlu çiftinin aynı listeden İstanbul il delegeliğine seçilmesi kongrenin öne çıkan sonuçlarından biri oldu. Yeni Parti’nin kongre takviminde il başkanlarını belirlemeye yönelik ön seçimlerin 17-18 Ekim’de yapılması öngörülüyor.