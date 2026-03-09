İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı davaya ilişkin önemli bir başvuru yapıldı. Müvekkili Sedat Kapıdağ adına açıklama yapan Avukat Hatice Bulguroğlu, dosyanın temel ihbarcısının Kapıdağ olduğunu belirterek, Kapıdağ’ın tek müşteki olduğu dosyanın ayrılması için mahkemeye dilekçe sunduklarını açıkladı.

Gazeteci Hilmi Hacaloğlu kişisel X (twitter) adresinden yaptığı paylaşımda avukat Hatice Bulguroğlu'nun paylaştığı belgeleri mantionlayarak, müşteki avukatlarından Hatice Bulguroğlu'nun avukatlığını yaptığı Sedat Kapıdağ'a bu dava kapsamında tutuklanan ancak serbest kaldıktan sonra iddianamede sanık olmayan Murat İlbak'ın 100 milyon dolar teklif ettiğini, Kapıdağ'ın teklifi kabul etmediğini iddia ettiğini aktardı.

Hacaloğlu'nun 'günün bombası' diyerek yaptığı paylaşım şöyle:

"Günün bombası müşteki avukatlarından Hatice Bulguroğlu'ndan geldi. Bulguroğlu, avukatlığını yaptığı Sedat Kapıdağ'a bu dava kapsamında tutuklanan ancak serbest kaldıktan sonra iddianamede sanık olmayan Murat İlbak'ın 100 milyon dolar teklif ettiğini ve müvekkilin bu reddettiğini iddia etti."