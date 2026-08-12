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Siyasette YENİ Parti'nin kuruluşu ve Ekrem İmamoğlu'nun bu partinin başına ne zaman geçeceği merakla beklenirken beklenen ilk kritik hamle geldi. Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'den istifa etti.

İMAMOĞLU CHP'DEN İSTİFA ETTİ

17 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ettiğini kaydeden İmamoğlu, "Bugün Türkiye’nin daha güçlü, daha demokratik ve daha umut dolu yarınlarını birlikte inşa etmek için YENİ bir yol açıyoruz. Sizleri bu yürüyüşün bir parçası olmaya, umudu birlikte büyütmeye ve geleceği birlikte kurmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli Yurttaşlarım, Değerli Yol Arkadaşlarım; 17 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bu karar, ülkemizin geleceğine dair inandığım değerlere ve milletimize karşı taşıdığım sorumluluğun bir sonucudur. Bugüne kadar birlikte emek verdiğimiz, omuz omuza yürüdüğümüz tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugün Türkiye’nin daha güçlü, daha demokratik ve daha umut dolu yarınlarını birlikte inşa etmek için YENİ bir yol açıyoruz. Sizleri bu yürüyüşün bir parçası olmaya, umudu birlikte büyütmeye ve geleceği birlikte kurmaya davet ediyorum."

NE OLMUŞTU?

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında yargıdan çıkan "mutlak butlan" (kesin hükümsüzlük) kararı sonrası, Kemal Kılıçdaroğlu ve eski yönetimin göreve iadesi önü açılmış, Özgür Özel ve yönetimi görevden uzaklaştırılmıştı. Hukuki süreçlerin ardından Özgür Özel liderliğindeki grup CHP'den ayrılarak "YENİ Parti"yi kurdu. Bu süreçte 91 milletvekili CHP'den istifa ederek yeni partiye katıldı. Ekrem İmamoğlu'nun bu istifasıyla birlikte kulislerde konuşulan geçiş süreci resmileşmiş oldu.