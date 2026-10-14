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İBB davasının ilk celsesinin son duruşma gününde savunmasını yapamadan duruşma salonundan çıkarılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu savunma yapacak. İmamoğlu'nun savunmasının 4 gün sürmesi bekleniyor.

12.10 "HER BİR ARKADAŞIMI KAHRAMAN GİBİ GÖRÜYORUM"

“Arkadaşlarımız vardı. Her birinin yaşamı bir kitaptır. Her birinin hayatı; başta aileleri olmak üzere insanlara yaşatılan zulmün, zalimliğin, tarifsiz duygularla kaleme alınması ve geleceğe aktarılması gereken hikâyelerini barındırıyor.

Bu anlamda her bir arkadaşım ile gurur duyuyorum. Buradaki arkadaşlarımın büyük bir kısmıyla burada tanıştım. Aralarında çok özel yoldaşlık yaptığım, İstanbul’a ve Beylikdüzü’ne birlikte hizmet ettiğim yol arkadaşlarım da var. Hepsini kucaklıyorum. Her birine kahraman gibi baktığımı bir kez daha vurguluyorum. Yalnızca ben değil, milletimizin büyük çoğunluğu da onlarla gurur duyuyor. Aileleri, dostları ve komşuları da onlarla gurur duyuyor.

Burada her gün kapıda hasretle ve umutla bekleyen insanlar var. Kilometrelerce yol katettiler. Belki de Silivri’ye geliş gidişlerinde dünyanın çevresini defalarca dolaşacak kadar yol yaptılar. Çünkü yalnızca duruşma dönemlerinde değil, duruşmaların dışında da buradaki insanların aileleri ziyarete geldi. Acılarını ve hasretlerini gidermeye çalıştılar. Bazıları görüşe gelemese bile kapıda bekledi.

Bu insanları hangi duygularla tarif edebilirim, bilmiyorum. Hepsini kucaklıyorum. Tarihi bir mücadele hattı kurdular. Aile Dayanışma Ağı adı altında bir araya geldiler.

Orada umutla bekleyen güzel aileler, eşler, çocuklar, anneler ve babalar var. Bazen fotoğraflarını gördüm, bazen televizyonda görüntülerini izledim. Henüz neden bu durumda olduklarını bilmeyen, anlam veremeyen küçücük çocuklar annelerini, babalarını ziyarete geldi. O minicik çocukların, gençlerin, evlatların ellerinden, yanaklarından öpüyorum. Hepsini sımsıkı kucaklıyorum.”

12.00 İMAMOĞLU'NUN SAVUNMASI BAŞLADI

"Bugün burada istemediğimiz bir ortamda, insanlarımızın büyük kısmının şiddetle reddettiği bir yargılamanın içerisinde, Silivri'de bir kampüste, Avrupa'nın en büyük duruşma salonu diye tasvir edilen bir yerdeyiz. Her zamanki gibi Silivri'de cezaevinden geldim. Halkımıza insanlarımıza sesleneceğim. Kıymetli halkıma, başta İstanbullu hemşerilerimize tüm ülkemize, hatta dünyada demokrasinin adaletin yaşaması için mücadele edenlere, o evrensel değerlere kendini bağlı hissedenlere sesleneceğim."

İBB Davasının görüldüğü büyük salon tamamen doldu. İçeri giremeyenler dışarıda slogan atmayı sürdürüyor.

Mahkeme başkanının duyurduğu programa göre İmamoğlu ve avukatlarının savunmaları için çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri ayrıldı; duruşma 17 Ekim Cumartesi günü de sürecek.

ARA KARAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Heyet, ara kararını İmamoğlu ve avukatlarının savunmalarının tamamlanmasının ardından açıklayacak.

NE OLMUŞTU?

İBB davasının ilk duruşmasının 64. gününde iş insanı ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in avukatı Nergiz İnce'nin savunması, İmamoğlu'nun savunmasına başlayacağı gerekçesiyle yarıda kesilmişti. Aynı gün Ankara'da NATO Zirvesi devam ediyordu.

Verilen öğle arasının ardından İmamoğlu savunmasını yapmak için kürsüye gelmiş, mahkeme başkanı ile arasında savunma süresinin kısıtlılığı nedeniyle tartışma çıkan İmamoğlu, CMK 203 kapsamında duruşma salonundan çıkarılmıştı. Mahkeme, İmamoğlu'nun savunma hakkında feragat ettiğini söylemişti.

İMAMOĞLU SAVUNMA YAPAMAMIŞTI

İmamoğlu salondan çıkarılırken, "Benim Ankara'da yargılayacaklarım buradaki yargılamayı yönetmeye çalışıyor. Adalet Bakanlığı çöküş bakanlığıdır. Adalet millete aittir, ben millete konuşuyorum. Millete yüzümüzü dönelim" ifadelerini kullandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu hakkında duruşmadaki, "Ben savunma yapmam, ben yargılayacağım, yargılayacağım merak etmeyin, ben iddianameyi yapanları yargılayacağım...” sözlerini gerekçe göstererek “kamu görevlisini tehdit” iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.