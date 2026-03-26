Fragmanın yayınlanmasının ardından sosyal medyada geniş yankı uyandıran yapım, özellikle başrol oyuncuları arasındaki yaş farkı tartışmalarıyla da gündeme geldi. Çağlar Ertuğrul ile Derya Pınar Ak arasındaki yaş farkının 11 yıl olması, bazı kullanıcılar tarafından eleştirildi.

YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

Yapımcılığını Koray Şahin ve Fırat Parlak’ın üstlendiği, yönetmenliğini Burcu Alptekin ve Merve Çolak’ın yaptığı dizi, 29 Mart Pazar günü ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

KONUSU

Hikâye, tüm Türkiye’nin tanıdığı Meryem Tunalı’nın gizemli şekilde ortadan kaybolmasıyla başlıyor. Küçük yaşta ailesini kaybeden Meryem’in hayatı, zorluklar ve mücadeleyle şekillenirken, kalbinde yalnızca Kadir’e duyduğu aşk yer alır.

Yıllar sonra yolları yeniden kesişen Meryem ve Kadir’in karşılaşması, yalnızca bir aşk hikâyesi olmaktan çıkar; geçmişin sırları, güç savaşları ve geri dönüşü olmayan kararlarla dolu bir sürece dönüşür. Kadir’in “Çirkin” lakabıyla anılan Meryem’e yaptığı sürpriz evlilik teklifi, olayların seyrini tamamen değiştirir. Öte yandan Karataş ailesinde yaşanan gelişmeler de dengeleri altüst eder.

OYUNCU KADROSU

Dizide Çağlar Ertuğrul, Derya Pınar Ak ve Başak Gümülcinelioğlu’nun yanı sıra Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök, Gözde Kansu, Nur Sürer ve Çetin Tekindor gibi deneyimli isimler de yer alıyor.