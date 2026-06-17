Televizyon ve dijital yayın dünyasında korku ile bilimkurgu elementlerini harmanlayan yapımlar, son yıllarda izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Bu akımın en başarılı temsilcilerinden biri olan MGM+ imzalı gizem serisi From, merakla beklenen 4. sezonuyla küresel ölçekte adeta bir fırtına kopardı. Başrolünde tecrübeli aktör Harold Perrineau’nun (Şerif Boyd Stevens) yer aldığı yapım, yeni bölümleriyle hem eleştirmenlerin övgü dolu yorumlarını topladı hem de dünya çapındaki izleme listelerinde hızla zirveye tırmandı.

ADIM ADIM FİNALE DOĞRU: 5. SEZON ONAYI GELDİ AMA BİR ŞARTLA!

Gelen son bilgiler, dizinin hayranlarını hem sevindirecek hem de üzecek cinsten. From ekibi, şimdiden 5. sezon onayını cebe koydu. Ancak bu hamle, aynı zamanda gizemli kasabanın hikayesi için yolun sonu anlamına geliyor. Yapımın mutfağındaki isimler; John Pinkner, dizinin yaratıcısı John Griffin ve yönetmen Jack Bender yaptıkları ortak açıklamada, 5. sezonun resmi final olacağını duyurdular. Hikayeyi nihayete erdirme niyetinde olan ekip, akıllardaki büyük soruların son sezonda tek tek cevap bulacağını müjdelerken, bu yanıtların izleyicinin zihninde yepyeni sorgulamalara kapı açacağını da sözlerine ekledi.

SİNEMADAN EKRANA TAŞINAN KORKU DALGASI

Aslında bu başarı, son dönemde korku türünün yakaladığı genel yükseliş trendinin bir uzantısı. Sinema salonlarında da durum pek farklı değil; Focus Features’ın büyük ses getiren projesi Obsession ve A24’ün YouTube kökenli genç dâhisi Kane Parsons imzalı Backrooms gibi filmler, gişede korku türünün bayrağını taşıyor. Özellikle Curry Barker’ın yönettiği Obsession, bir film festivalinde hakları satın alınan yapımlar arasında tüm zamanların en yüksek hasılat rekorlarından birini kırarak sektöre damgasını vurdu. İşte sinemadaki bu yoğun ilgi, ekran tarafında da From gibi nitelikli yapımlarla karşılık buluyor.

KAOSUN YERİNİ ALAN KUSURSUZ TEMPO VE KUSURSUZ PUAN

Nisan ayında izleyiciyle buluşan From 4. sezonu, Rotten Tomatoes platformunda %100 gibi yakalanması güç bir başarıya imza attı. Serinin tüm sezonlarının genel ortalaması ise %97 gibi muazzam bir seviyede seyrediyor. Kaçışı olmayan, uğursuz bir kasabada kapana kısılan insanların hayatta kalma mücadelesini odak noktasına alan dizi, bu sezon radikal bir ton değişikliğine gitti. Önceki sezonların dur durak bilmeyen kaotik atmosferi, yerini daha sakin, karakterlerin psikolojisine ve gizemin derinliğine odaklanan kontrollü bir anlatıya bıraktı.

Collider yazarlarından Jasneet Singh, dizinin bu yeni tarzını şu sözlerle yorumluyor:

"Yapımın kaosu bir kenara bırakıp anlatı temposunu yavaşlatması beklenmedik, bir o kadar da isabetli bir karar olmuş. Dizi, bu ağırbaşlı tonu kendi özgün ve dikkatli üslubundan ödün vermeden ekrana yansıtmayı başarıyor."



BÜYÜK FİNAL KAPIDA: LİSTELER SALLANIYOR

Ekran macerasında sezonun sonuna yaklaşan dizi, "If a Tree Falls in the Forest…" isimli final bölümüyle izleyicilerine veda etmeye hazırlanırken heyecan dorukta. Güncel küresel veriler, From’un Paramount+ platformunun dünya genelindeki en çok izlenen ilk 10 yapımı arasında güçlü bir şekilde yer aldığını gösteriyor. Fenomen dizi; listede Tulsa King, ünlü yetişkin animasyonu South Park ve Taylor Sheridan’ın popüler Yellowstone evrenine ait Dutton Ranch gibi dev bütçeli yapımlarla kıyasıya bir rekabet içinde.

ABD'de MGM+ ekranlarında seyirciyle buluşan From, Türkiye'de ise TVPlus platformu üzerinden orijinal dil ve alt yazı seçenekleriyle izlenebiliyor.