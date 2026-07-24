Ekranların efsanevi malikanesi satılıyor: Fiyatını gören bir daha bakıyor

Yaklaşık 1.760 metrekarelik yaşam alanına sahip olan evde 7 yatak odası ve 11 banyo bulunuyor. Geleneksel bir malikâneden çok 17. yüzyıl Avrupa şatolarını andıran yapının kuleleri, arduvaz çatısı ve tarihi atmosferi en dikkat çekici detayları arasında yer alıyor. Modern dokunuşlardan vazgeçilmeyen evde geniş bir ev sineması da bulunuyor.