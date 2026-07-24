Taş duvarları, kuleleri ve ihtişamlı mimarisiyle ilk bakışta masallardan fırlamış bir şatoyu andıran yapı, aslında televizyon tarihinin en unutulmaz yapımlarından birine sessizce ev sahipliği yaptı. Onu görenlerin çoğu, gerçek hikâyesini öğrendiğinde şaşkınlığını gizleyemiyor.
Ekranların efsanevi malikanesi satılıyor: Fiyatını gören bir daha bakıyor
Bir zamanlar dünyanın en ünlü kahramanlarından birinin kapısından içeri girdiği düşünülen, milyonlarca izleyicinin hafızasına kazınan görkemli bir yapı yeniden gündemde. Yıllarca yalnızca bir dekor sanılan bu tarihi malikâne, şimdi dudak uçuklatan bir fiyat etiketiyle yeni sahibini bekliyor.Kaynak: Haber Merkezi
Aradan geçen onlarca yıla rağmen popülerliğini kaybetmeyen bu adres, yalnızca mimarisiyle değil, kamera karşısında üstlendiği rolle de dikkat çekiyor. Şimdi ise yeni satış ilanıyla yeniden dünya gündemine taşındı.
BATMAN HAYRANLARI YAKINDAN TANIYOR
1960'lı yılların kült Batman dizisinde Bruce Wayne'in yaşadığı Wayne Malikânesi olarak kullanılan tarihi yapı, ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Pasadena kentinde satışa çıkarıldı. Yaklaşık 32 milyon dolarlık fiyat etiketiyle listelenen malikâne, televizyon tarihinin en ikonik evlerinden biri olarak gösteriliyor.
Toplam 120 bölüm boyunca ekrana gelen ve Adam West'in Batman karakterine hayat verdiği dizide kullanılan yapı, yıllar sonra yeniden emlak piyasasının en dikkat çeken ilanlarından biri oldu.
KISA SÜREDE DEĞERİNE DEĞER KATTI
Tudor mimarisiyle 1920'li yıllarda inşa edilen tarihi malikâne, aslında çok kısa süre önce el değiştirmişti. Pasadena Star News'un aktardığı bilgilere göre yapı, 2025 yılında 20,8 milyon dolara satılmıştı.
Aradan geçen kısa sürede yaklaşık 11 milyon dolarlık değer artışı yaşayan malikâne, lüks konut piyasasında da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
HOLLYWOOD’UN VEZGEÇİLMEZ PLATOSU
Batman dizisinin ardından malikâne birçok yapımın da vazgeçilmez çekim mekânlarından biri haline geldi. "Stand By Me", "Rush Hour" ve "Bridesmaids" filmlerinin yanı sıra "Murder, She Wrote" dizisinde de aynı yapı farklı karakterlerle izleyici karşısına çıktı.
Yaklaşık 1.760 metrekarelik yaşam alanına sahip olan evde 7 yatak odası ve 11 banyo bulunuyor. Geleneksel bir malikâneden çok 17. yüzyıl Avrupa şatolarını andıran yapının kuleleri, arduvaz çatısı ve tarihi atmosferi en dikkat çekici detayları arasında yer alıyor. Modern dokunuşlardan vazgeçilmeyen evde geniş bir ev sineması da bulunuyor.
Uzmanlara göre böylesine tarihi ve büyük bir yapıya sahip olmanın bedeli yalnızca satın alma fiyatıyla sınırlı değil. Malikânenin yıllık işletme maliyetinin yaklaşık 300 bin ila 600 bin dolar arasında değişebileceği belirtiliyor.
Üstelik bu tahmine emlak vergileri, sigorta giderleri, elektrik, su ve diğer hizmet masrafları dahil edilmiyor. Bu nedenle tarihi malikâneler, yüksek satın alma bedelinin yanı sıra uzun vadeli bakım ve işletme giderleriyle de dikkat çekiyor.