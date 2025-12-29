Ben Leman dizisinin final yapmasının ardından izleyiciler sosyal medyada büyük üzüntülerini dile getirdi.
Ekranlara veda eden Ben Leman geri mi dönüyor! Platform değişikliği yolda mı?
Ben Leman dizisi final yaparak izleyicilerini üzdü. Reyting başarısızlığı nedeniyle sona eren dizi için hayranlar Disney Plus’ta devam kampanyası başlattı. Astrolog Dinçer Güner’in paylaştığı kulis bilgisi, Disney+ ihtimalinin gerçek olduğunu söyleyerek büyük heyecan yarattı.
Astrolog Dinçer Güner, final sonrası aldığı kulis bilgisini paylaşarak dizinin hayranlarını heyecanlandırdı.
Ben Leman dizisi, final kararıyla seyircilerini şaşkına çevirdi. Yayınlandığı günden beri hikâyesi ve karakterleriyle ilgi çeken yapımın son bölümü sosyal medyada geniş yankı buldu.
Ben Leman dizisi reytinglerde beklenen başarıyı gösteremeyince sona erdirildi. Ancak dizinin bitişi izleyicileri derinden üzdü.
Hayranlar, dizinin Disney Plus’ta devam etmesi için sosyal medyada çok sayıda yorum yaptı. Tam bu sırada dikkat çeken bir kulis bilgisi ortaya çıktı
Dinçer Güner, Disney Plus’ta devam etme iddialarının asılsız olmadığını, gerçek bir ihtimal olduğunu belirtti.
Ünlü astrolog paylaştığı kulis bilgisinde "Umut edilen Disney+ olasılığı bir gerçek! Bu olasılık gerçekten sosyal medyanın gücü ile oldu. Yeni yılda Ben Leman'ın Disney+ devam edip etmemesi hâlâ sosyal medyada Ben Leman tutkusuna bağlı" dedi.
BEN LEMAN DİZİSİ
Ben Leman dizisi, 2025 yılında NOW TV'de yayınlanan bir Türk dram dizisidir. NTC Medya yapımı olan dizi, ilk bölümünü 4 Ekim 2025'te yayınlandı ve 13 bölüm sürdü.
27 Aralık 2025'te yayınlanan final bölümüyle ekranlara veda etti.
Konusu
Dizi, küçük bir sahil kasabası olan Güzelkoy'da geçer. Yıllar sonra kasabasına dönen öğretmen Leman (Burçin Terzioğlu), geçmişteki bastırılmış sırlarla yüzleşir.
Eski arkadaşları belediye başkanı Şahika (Duygu Sarışın), butik sahibi Mine (Selin Şekerci) ve radyocu Suzi (Gökçe Eyüboğlu) ile yeniden bir araya gelince dostluklar, aşklar ve intikam duyguları sınanır.
Kasabanın sakin görünen yüzünün altında derin çatışmalar ve cesur hesaplaşmalar yatmaktadır.
Hikâye, geçmiş sırların gün yüzüne çıkmasıyla şekillenir ve Demir (Özgür Çevik) karakteriyle aşk unsuru eklenir.
Dizi, intikam, yüzleşme ve kadın dostluklarını merkeze alan güçlü bir dram olarak dikkat çekmişti. "Ufak Tefek Cinayetler" dizisine benzerlikleri nedeniyle "yazlık versiyonu" olarak yorumlanmıştı.
BAŞLICA OYUNCULAR VE KARAKTERLERİ
• Burçin Terzioğlu → Leman Bilgin (intikam için dönen öğretmen)
• Özgür Çevik → Demir Arıkan (cerrah, Leman'ın aşkı)
• Duygu Sarışın → Şahika Soyluhan Karaca (belediye başkanı)
• Selin Şekerci → Mine Candan (butik sahibi)
• Gökçe Eyüboğlu → Suzi (radyocu)
• Tansel Öngel → Güney (Suzi'nin kocası)
• Şebnem Sönmez → Diğer önemli rol
Diğer oyuncular arasında Hüseyin Soysalan, Neriman Uğur ve genç oyuncular yer alıyor.