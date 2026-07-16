Türkiye dijital yayın pazarının güncel liderlik verilerine göre Netflix, yerli ve küresel içerik yatırımlarıyla zirvedeki yerini korudu. İkinci kulvarda ise Disney Plus, agresif bir büyüme hamlesi gerçekleştirerek Amazon Prime Video’nun pazar payını ciddi şekilde zorlamaya başladı.

Türkiye'deki dijital yayın sektörü, artan kullanıcı talebiyle birlikte büyümesini hız kesmeden sürdürüyor. Sektörün güncel pazar payı verileri incelendiğinde, küresel yayın devi Netflix'in Türkiye'deki liderlik koltuğunu hiç kimseye kaptırmadığı ve güçlü kullanıcı sadakatini koruduğu görülüyor.

Buna karşın listenin hemen arkasında yer alan aktörler arasında büyük bir hareketlilik göze çarpıyor. Disney Plus'ın son dönemde uygulamaya koyduğu agresif büyüme stratejisi ve pazarlama bütçesi, platformu Amazon Prime Video ile kıran kırana bir rekabetin içerisine itmiş durumda. Türk izleyicisinin içerik tüketim alışkanlıklarındaki esneklik, bu platformlar arasındaki üye dağılımını doğrudan şekillendiriyor.

NETFLİX LİDERLİĞİNİ YERLİ YAPIMLARLA TAÇLANDIRIYOR

Kütüphanesindeki zengin içerik çeşitliliğini Türkiye'ye özel yerel yapımlarla destekleyen Netflix, bu hamlesiyle ülkedeki pazar liderliğini perçinlemiş durumda. Hem dünyada fenomen haline gelen küresel hit dizileri hem de yerli film ve dizileri eş zamanlı sunan platform, farklı yaş ve ilgi gruplarındaki izleyicileri tek bir çatıda toplamayı başarıyor. Sektör analizleri, bu çift yönlü içerik politikasının platformun pazar payındaki istikrarını korumasındaki en büyük lokomotif olduğunu gösteriyor.

DİSNEY PLUS SELDEN KÜTÜK KAPMA PEŞİNDE

Rekabetin diğer tarafında yer alan Disney Plus cephesinde ise işler oldukça hareketli. Özellikle popüler serilerden oluşan geniş arşivini sürekli güncellemesi ve abonelik kampanyalarını artırması, platformun abone sayılarını hızla yukarı tırmandırdı. Bu hızlı yükseliş, Türkiye pazarında köklü bir geçmişi ve sadık bir kitlesi olan Amazon Prime Video için tehlike çanlarının çalması anlamına geliyor. Resmi istatistikler, Disney Plus’ın Amazon Prime Video ile arasındaki pazar payı farkını neredeyse tamamen kapatmak üzere olduğunu net bir şekilde kanıtlıyor.

REKABET TÜKETİCİNİN İŞİNE YARIYOR

Sektördeki bu keskin dönüşümler, platformların sadece dizi ve film kalitesiyle yetinmediğini, aynı zamanda abonelik ücretleri ile teknik hizmet kalitesinde de birbirlerini çok yakından takibe aldıklarını gösteriyor. Bu rekabetçi ortam, kullanıcılara daha fazla yerli yapım seçeneği ve daha gelişmiş bir seyir deneyimi olarak olumlu yansıyor. Önümüzdeki süreçte, özellikle Amazon Prime Video’nun bu agresif atağa nasıl bir içerik stratejisiyle yanıt vereceği, Türkiye dijital yayın haritasındaki dengeleri sıfırdan belirleyecek en kritik faktör olarak kabul ediliyor.