AA Finans’ın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 12 Mart Perşembe günü açıklanacak Ocak 2026 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi sonuçlandı. Ankete 19 ekonomist katıldı.

Ankete göre ekonomistler, cari işlemler hesabının ocak ayında 5 milyar 186 milyon dolar açık vereceğini öngörüyor. Ekonomistlerin ocak ayına ilişkin cari açık beklentileri 3 milyar 400 milyon dolar ile 6 milyar 900 milyon dolar arasında değişiyor.

Ekonomistler ayrıca, cari işlemler hesabının 2026 yılının tamamında 32 milyar 990 milyon dolar açık vereceğini tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu cari açık beklentileri ise 25 milyar dolar ile 40 milyar dolar aralığında bulunuyor.

Öte yandan Türkiye’nin cari işlemler hesabı 2025 yılının aralık ayında 7 milyar 253 milyon dolar açık vermiş, yıllıklandırılmış cari açık ise 25 milyar 207 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.