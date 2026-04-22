Küresel piyasalarda ABD ve İran arasındaki savaşın ve ardından gelen gergin müzakere sürecinin fırtınaları eserken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) fırtınaya karşı "bekle-gör" stratejisini seçti.

FAİZ KORİDORU DEĞİŞMEDİ: GÖZLER ENFLASYON TEHDİDİNDE

Politika faizini ikinci kez üst üste yüzde 37 seviyesinde sabit bırakarak indirim beklentilerini bir kez daha öteleyen banka, karar metnindeki sözlü yönlendirmeleriyle piyasalara sıkı duruş mesajı verdi.

TCMB, son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında sadece politika faizini sabit tutmakla kalmadı; gecelik borç verme faizini yüzde 40, borçlanma faizini ise yüzde 35,5 seviyelerinde koruyarak faiz koridorunu mevcut haliyle korudu.

"FAİZ İLLÜZYONU VE HEDEF BELİRSİZLİĞİ"

Merkez’in bu hamlesi ekonomi dünyasında geniş yankı bulurken, uzmanlar sosyal medya üzerinden kararı değerlendirdi.

Uğur Gürses: Merkez Bankası faize dokunmadan Körfez'deki savaşın 'İkincil etkilerini bekleyeceğim' demiş. Peki tutmayacak hedef için herhangi bir mesaj neden yok?

Prof. Dr. Mahfi Eğilmez: TCMB faizi değiştirmedi. Politika faizi % 37'de kaldı ama uygulamada faiz % 40 olarak devam ediyor. Faiz illüzyonuna devam.

Burcu Aydın: Merkez Bankası faiz kararında; jeopolitik gerilimlerin enflasyon üzerindeki çift yönlü etkisine vurgu yaptı. Enerji fiyatlarının maliyet kaynaklı enflasyonist etkisi İktisadi faaliyette yavaşlama kaynaklı dezenflasyonist etki Ancak bu etkiler, Merkez Bankasının 2026 yıl sonu için öngördüğü yüzde 19 hedefinden ziyade, piyasada beklenen yüzde 25 civarındaki hedefi etkileyecektir.

İris Cibre: Metinde kısaca; faizi artırmıyorum, çünkü ekonomi soğuyor ve maliyet kaynaklı fiyat artışları taleple karşılaşmayacak ve tersine dezenflasyonist olması bekleniyor olabilir. Ama, ihtiyatlı olarak kalacağım ve repo ihalesi şimdilik açmayarak fiili faizi 40%'ta tutmaya devam edeceğim denmiş Metinde iktisadi faaliyette yavaşlamaya dikkat çekilmiş. Artan enerji fiyatlarıyla maliyet kanalı ve iktisadi faaliyet üzerinden enflasyon görünümüne etkiler takip edilecek denilmiş ve metne "gerekirse sıkılaşırız" cümlesinin yanına yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruş vurgusu eklenmiş.