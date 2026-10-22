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Kaynak: Haber Merkezi

Merkez Bankası, 2026 yılının ilk ayında faiz indirimiyle başlamıştı. 22 Ocak'ta faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 38’den yüzde 37’ye düşürmüştü. 9 ay boyunca faiz oranlarında değişikliğe gidilmemişti. Mart, Nisan, Haziran, Temmuz ve Eylül'de politika faizi yüzde 37 seviyesinde kalmıştı. 9 ay sonra Merkez Bankası faizde indirime gitti. Faiz oranı yüzde 37’den yüzde 36’ya indirdi.

Ekonomistler Meerkez Bakası'nın kararını böyle yorumladı

"BEKLENTİ ÜSTÜ BİR İNDİRİM MÜMKÜN"

Ekonomist Emre Şirin'in paylaşımı şu şekilde;

"100 baz puan cepte gibi Pas geçerse sürpriz olur 100 bazdan fazla indirim olasılığı bence var Özellikle son piyasa çöküşleri sonrası havayı değiştirip, geçici yükseliş trendi oluşturabilmek için beklenti üstü bir indirim mümkün!"

"ÖNEMLİ OLAN BİR GEVŞEMEYE GİDİLİP GİDİLEMEYECEĞİ"

Ekonomist Alaattin Aktaş'ın paylaşımı şu şekilde;

"Merkez Bankası faiz oranlarını 1'er puan indirdi. Haftalık repo ihale faiz oranı yüzde 37'den 36'ya, gecelik vadede borç verme faiz oranı yüzde 40'tan yüzde 39'a, gecelik vadede borçlanma faiz oranı ise yüzde 35,5'ten yüzde 34,5'e çekildi.Önemli olan piyasadaki sıkışıklığı aşmak üzere kredi limitlerinde bir gevşemeye gidilip gidilmeyeceği. Bu konuda saat 14.07 itibarıyla bir gelişme yok."

ADIMLARIN BÜYÜKLÜĞÜ İHTİYALI BİR YAKLAŞIMLA BELİRLENECEK

Ekonomist Uğur Gürses'in paylaşımı şu şekilde:

"Merkez Bankası tahmin ettiğim gibi temkinli bir faiz indirimine gitti. Ayrıca mealen boyutu ve zamanlamayı 'otomatiğe bağlamadım, duruma göre' diyor. "Adımların büyüklüğü ve zamanlaması enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla belirlenecektir."