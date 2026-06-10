Ekonomist Tunç Şatıroğlu altın, borsa ve kriptoda alım seviyelerini açıkladı

Borsa İstanbul İçin Sert Uyarı: "Bu Borsayla Oynuyorlar, Saçmalık!"

Konuşmasının son bölümünde Borsa İstanbul’daki (BIST) tuhaf fiyat hareketlerine değinen ve yatırımcıyı "günlük kapanış" şartı konusunda uyaran Tunç Şatıroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Borsa İstanbul'da bu borsayla oynuyorlar. Bir düşüş trendi vardı, o bitmiş değil. Buradaki bu hikaye bir anomali ve bu çok büyük olmuş. Yani bakın bu kadar düşüyor, hemen toparlar gibi oluyor, sonra geri geliyor. Tamam bu normal olabilecek bir şey. Fakat şu saçmalık! Burada bir pump-dump (şişir-boşalt) şey var. Yani bu böyle çıkmış, arkasından da gerisin geri gelmiş. Burada bir olay olmuştu, bu borsayla oynuyorlar. Şimdi neyi takip edeceğiz? 13.850'yi takip edeceğiz. Bakalım bunun üzerinde bir kapanış görebiliyor muyuz? Kapanış... 'Hocam üstüne çıktı, illaki kapanış görmemiz gerekiyor mu?' Ne söylüyorsak o! Günlük kapanış diyorsam bu bu kadardır. Ben de müneccim değilim, yanılabilirim. Kapanış diyorsak kapanıştır arkadaşlar bunun pazarlığı yok."