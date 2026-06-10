Piyasalarda 6 Haziran cuma günü yaşanan ve tüm enstrümanları kırmızıya boyayan sert satış dalgası yatırımcıları tedirgin ederken, ünlü analist Tunç Şatıroğlu’ndan ezber bozan bir yorum geldi. Şatıroğlu, piyasalarda teknik analiz kurallarının bile altüst olduğu bu süreçte algoritmik bir anomalinin yaşandığını savundu.
Ekonomist Tunç Şatıroğlu altın, borsa ve kriptoda alım seviyelerini açıkladı
Ekonomist Tunç Şatıroğlu, piyasalarda deprem etkisi yaratan son sert düşüşleri Youtube kanalına taşıyarak çarpıcı uyarılarda bulundu. İşte ABD tarım dışı istihdam verisinin ardından borsa, altın ve kripto paralarda yaşanan eş zamanlı çöküşü "mantıksız" olarak nitelendiren Şatıroğlu'nun uyarıları..Züleyha Öncü
Kriptoda Tepki Yükselişi Kapıda: "Bitcoin’de 63.500 Geçilirse Alınır"
Kripto para yatırımcılarının dertli olduğunu belirterek söze başlayan Tunç Şatıroğlu, Bitcoin ve altcoinlerde aşırı satış bölgesine girildiğini ve bir tepki yükselişi beklediğini ifade etti. Şatıroğlu, kripto piyasası için şu kritik seviyeleri paylaştı:
"Bitcoin'de yaptık ve aşağı seviyeleri gösteriyor. Şöyle 53.600'leri falan gösteriyor burası... Ama günlükte aşırı satışta, 8 saatlikte aşırı satış olmuş ve sanki artık tamamlanmış gibi görünüyor. En azından bir tepki yükselişi bekliyoruz. Doğrudan böyle 53.600'e gidecek diye bir şey yok. Tepkiye, tepki yükselişine oynamak istiyorsanız Super Trend'i takip ediyorum; 63.500 burayı geçerse alınır. Tekrardan belki yeniden şu 68-69.000 bölgesine de gidebilir."
Ethereum ve XRP için de "dip seviyelerin" görüldüğünü belirten Şatıroğlu, şu tespitleri yaptı:
"Ethereum 1435'e kadar devam edebilir demiştik, oraya gelmişiz zaten. Buralardan toparlanabilir. Tepki yükselişini oynamak isteyen, 1640-1660 bölgesine gelince tetikte olsun. 1660 geçilince de alabilir. XRP'de 1.05 hedefimiz vardı, bu düşüşlerden sonra geldi. XRP'de en azından şöyle bir 1.11 - 1.12 falan olduğunu görmekte fayda vardır ama dip olmuş gibi görünüyor. Alım yaptığınız yerin altına %1-2 kabul edebileceğiniz bir riski koyup stop seviyesi olarak oradan alım yapılabilir."
ABD Borsalarındaki Çöküş: "Tarım Dışı İstihdam Hikayesi Değil"
ABD borsalarında yaşanan ani düşüşün zamanlamasını ve mantığını sorgulayan Şatıroğlu, ABD ekonomisinin güçlü gelmesinin normal şartlarda piyasayı yükseltmesi gerektiğini söyledi. Yaşanan düşüşü saat saat analiz eden ekonomist, kurulan tuzağı şu sözlerle deşifre etti:
"Tarım dışı istihdam verisi açıklandığı zaman önce bir hareket oluşur. Fed faizi artıracak beklentisi oluştu, tamam. Amerikan ekonomisi çok iyiymiş arkadaşlar... Bunun nesi kötü? Böyle ortamda piyasanın çıkması gerekir. Ama piyasa tam tersine düşüyor. Bir günde bu kadar çok satış gelmesini beklemiyordum. Bu satış, birçok şeyin birbirini tetiklemesiyle oluşan bir şey.
Yani algoritmaların tetiklemesiyle oluşan şey. SpaceX IPO'su için hisseleri sattılar hikayeleri var, ben de okdum ama hiçbiri bu satışı petrole de, altına da, gümüşe de açıklamıyor. Tarım dışı istihdam verisiyle ilgili bir şey olsaydı, borsa açıldıktan sonra benim dediğim saatlerde yön değişimi olurdu. Hiçbirinde yön değişimi olmadı. Bu acayip bir şey, algoritmalar birbirini tetikliyor."
"En Rahat Olunabilecek Yer Altın ve Gümüş"
Hisse senetlerine gelen sert satış dönemlerinde altının normalde yükselmesi veya sabit kalması gerektiğini hatırlatan Şatıroğlu, emtiada yaşanan geri çekilmenin büyük bir alım fırsatı doğurduğunu şu sözlerle ifade etti:
"Hisse senetlerine böyle bir yüksek satış geldiğinde altına fazla bir satış gelmesini beklemezsiniz. Çat diye altına da geldi yani ve 4300 seviyesine geri geldi. Bence fazla oldu bu satış, burası alım yeridir. 4300 seviyesi altında alım yeridir. Buradan yeniden bir yükselişin gelmesini beklerim. Gümüşte de bu 67 seviyeleri bence çok güzel. Yükseliş başlıyorsa tekrardan şöyle 69'u filan da geçiyorsa yukarı doğru gümüş için çok iyi. Bence en rahat olunabilecek yer burası; Altın. İkinci sırada da gümüş."
Borsa İstanbul İçin Sert Uyarı: "Bu Borsayla Oynuyorlar, Saçmalık!"
Konuşmasının son bölümünde Borsa İstanbul’daki (BIST) tuhaf fiyat hareketlerine değinen ve yatırımcıyı "günlük kapanış" şartı konusunda uyaran Tunç Şatıroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Borsa İstanbul'da bu borsayla oynuyorlar. Bir düşüş trendi vardı, o bitmiş değil. Buradaki bu hikaye bir anomali ve bu çok büyük olmuş. Yani bakın bu kadar düşüyor, hemen toparlar gibi oluyor, sonra geri geliyor. Tamam bu normal olabilecek bir şey. Fakat şu saçmalık! Burada bir pump-dump (şişir-boşalt) şey var. Yani bu böyle çıkmış, arkasından da gerisin geri gelmiş. Burada bir olay olmuştu, bu borsayla oynuyorlar. Şimdi neyi takip edeceğiz? 13.850'yi takip edeceğiz. Bakalım bunun üzerinde bir kapanış görebiliyor muyuz? Kapanış... 'Hocam üstüne çıktı, illaki kapanış görmemiz gerekiyor mu?' Ne söylüyorsak o! Günlük kapanış diyorsam bu bu kadardır. Ben de müneccim değilim, yanılabilirim. Kapanış diyorsak kapanıştır arkadaşlar bunun pazarlığı yok."
NOT: BU HABERDE YER ALAN BİLGİLER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.