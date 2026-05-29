Ekonomist ve Yeniçağ yazarı Remzi Özdemir TC Lira Youtube kanalında Taylan Şahin'in sorularını yanıtladı. Merkez Bankası'nın kurları eskisi kadar kolay frenleyemeyeceğini belirterek, adımların enflasyon seviyesine çekileceği uyarısında bulundu. Dolar kurundaki hareketliliğin kalıcı olacağını belirten Özdemir, Varlık Barışı'nın olası sonuçlarını, enflasyonun asıl sorumlularını ve Borsa İstanbul'da yatırımcıları bekleyen riskleri değerlendirdi. "Karanlık bir döneme giriyoruz" diyen Özdemir'in çarpıcı tespitleri ve öne çıkan alıntıları şöyle:





'ENFLASYON EŞİTTİR DOLAR KURU OLACAK'



Dolar kurundaki yukarı yönlü hareketliliğin önümüzdeki dönemde daha sık görüleceğini ifade eden Remzi Özdemir, Merkez Bankası'nın artık kuru eskisi kadar kolay frenleyemeyeceğini belirtti. Özellikle Eylül ve Ekim aylarında turizm sektöründe yaşanacak iptallere ve Türkiye'nin pahalı bir ülke haline gelmesine dikkat çeken Özdemir, şu uyarıda bulundu: "Merkez Bankası eskisi kadar evet frenlemeye çalışacak ama frenleyemeyecek. Doğal olarak adımlarını biraz daha büyütecek... Artık bundan sonra enflasyon eşittir dolar kuru olacak. Buna çok dikkat etmek lazım."





'VARLIK BARIŞI BEKLENEN ETKİYİ YARATMAYACAK'



Meclis'ten geçen Varlık Barışı kanunu ile yurt dışından Türkiye'ye yüksek miktarda döviz girişinin olup olmayacağı sorusuna Özdemir net bir şekilde "Hayır" yanıtını verdi. Türkiye'nin gri listeden yeni çıktığını ve bankaların eskisi gibi kaynağı belirsiz paraları kolayca kabul edemeyeceğini vurgulayan Özdemir, "Bu sadece yurt dışındaki kara paranın aklanmasında bir aracı olabilir... Parasını gayrimenkul adı altında veya başka şekilde kaçıran kişiler buraya bu parayı getirmeyecek. O senaryo bitti yani artık" dedi.

'ENFLASYONU DAR GELİRLİ DEĞİL SERVET SAHİPLERİ YARATIYOR'



Uygulanan sıkılaşma politikalarını ve vergi artışlarını sert bir dille eleştiren deneyimli ekonomist, enflasyonun faturasının memur, emekli ve asgari ücretliye kesilmesine tepki gösterdi. Gerçek enflasyonun kur korumalı mevduat ve benzeri sistemlerle büyük rant elde eden kesimler tarafından yaratıldığını ifade eden Özdemir, ekonomi yönetimine şu sözlerle yüklendi: "Mehmet Şimşek'in kafasındaki gibi enflasyonu orta gelir grubu yapmıyor. Asgari ücretli yapamıyor. Emekli yapamaz, memur yapamaz... Eğer gerçekten enflasyonu aşmak istiyorsak, bu ekonomiyi düzeltmek istiyorsak bankada belirli miktarın üzerinde parası olan, serveti olan insanlardan vergi almamız lazım. Biz halen borsada yüzde 40.000 yükselen hisselerden, kardan, ranttan vergi almıyoruz. Önce bundan alacaksın."





'BORSADA ÇOK CİDDİ BİR DÜŞÜŞ BEKLİYORUM'



Borsa İstanbul'daki son gelişmeleri de "likidite sorunu" ve "endeks mühendisliği" kavramlarıyla açıklayan Remzi Özdemir, piyasadaki TL kıtlığına dikkat çekti. Yatırımcılara uyarılarda bulunan Özdemir, "Tamam dolar kıtlığı diyoruz ama TL kıtlığı da var... Endeks rekor kırmadı. Endeks mühendisliğiyle bazı hisse senetleriyle gitti. Ben borsada çok ciddi bir düşüş bekliyorum. Mehmet Şimşek'in ve yeni SPK başkanının fonlarla ilgili bazı düzenlemeler yapmaya çalıştığını biliyoruz. O zaman gelirse borsada bütün hesap kitap yeniden yapılacak. Bu nedenle borsaya dikkat diyorum" ifadelerini kullandı.