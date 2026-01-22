Ekonomist ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya Gazetesi'ndeki köşesinde Türkiye'deki emeklilerin gelir dağılımına dair dikkat çeken verileri paylaştı.

Erdursun, emekli aylıklarının büyük bir kısmının alt gelir grubunda toplandığını belirterek çarpıcı rakamlar verdi.

EMEKLİLERİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU DAR GELİR BANDINDA

Özgür Erdursun’un aktardığı verilere göre, emekli ve hak sahiplerinin gelir dağılımı üç ana grupta toplanıyor.

Erdursun, yaklaşık 5 milyon 722 bin 223 kişinin (toplamın %34'ü) 20 bin TL’nin altında aylık aldığını ifade etti.

20 bin ile 25 bin TL arasında aylık alanların sayısı ise yaklaşık 9 milyon 300 bin kişiyle toplamın %56’sını oluşturuyor.

SADECE YÜZDE 10'LUK KESİM 25 BİN TL ÜZERİNDE ALIYOR

Yazısında en yüksek gelir grubuna dair verileri de paylaşan Erdursun, yapılan son artışlar sonrası durumun şu şekilde olduğunu belirtti:

“25 bin TL’nin üzerinde aylık alanlar: Yapılan yüzde 12,19’luk artış sonrası bu grubun oranı yaklaşık yüzde 10 seviyesinde. Bu da yaklaşık 1 milyon 150 bin kişiye karşılık geliyor.”

Erdursun, bu tablonun emekli aylıklarının büyük bölümünün alt ve orta gelir bantlarında yoğunlaştığını açıkça ortaya koyduğunu vurguladı.

Ayrıca Erdursun, ortalama emekli aylıklarının yıllar içinde hızla tabana yaklaştığına işaret ederek, sorunun yalnızca en düşük emekli aylığıyla sınırlı olmadığını dile getirdi.