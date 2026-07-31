54. Hükümet Ekonomi Baş Danışmanı Prof. Dr. Osman Altuğ, Emre Kulcanay EKTV YouTube kanalında küresel ekonomik sistemi bir rulet makinesi üzerinden tanımlayarak bu makinenin bir sahibi, bir oynatıcısı ve bir de oynayanı olduğunu belirtti. Küresel çaptaki bu "kumarhanede" asıl kazananın her zaman makinenin sahibi, bir başka deyişle "dünyanın sahibi" konumundaki güçler olduğunun altını çizdi.

"MÜLKİYET DEĞİŞMEZ, OYNATICI KASA İÇİN ÇALIŞIR"

Altuğ'un analizine göre, makineyi işleten oynatıcıların sayısı ne kadar artarsa artsın mülkiyet el değiştirmiyor. Oynatıcılar her zaman makine sahibinin namına işlem yapıyor ve sistem, kasanın kazanması için gereken her türlü zemini hazırlıyor.

Yatırımcıların sistemde nasıl tutulduğunu kumarhanelerdeki "ücretsiz hizmetler" üzerinden örneklendiren ünlü iktisatçı, şu tespitlerde bulundu:

“Kumarhanelerde yeme-içme ve çeşitli müzik etkinlikleri tamamen ücretsiz sunulur. Buradaki asıl amaç müşteriden yiyecek parası almak değil, onu oyuna sokmak ve masada tutmaktır. Sistemin içinde "şans melekleri" olarak adlandırılan aktörler yer alır. Bu aktörler, "keriz" olarak görülen oyuncuların fişleriyle masaya oturur; kaybedildiğinde oyuncunun parası giderken, kazanıldığında bu melekler kendi kazançlarını sağlarlar.”

"SEKTÖRLER FARKLI GÖRÜNSE DE KASA TEKTİR"

Piyasalarda yalnızca dolar veya altınla işlem gören tek bir masa olmadığını belirten Prof. Dr. Altuğ, altının, petrolün, teknolojik yatırım şirketlerinin ve hizmet sektörlerinin her birinin ayrı birer "masa" olduğunu vurguladı. Ancak Altuğ'a göre, bu pazarlar birbirinden bağımsız görünse de aslında hepsi tek bir masaya ve aynı kurguya bağlı.

"ALTIN ŞIKIR ŞIKIR PARA, BİTCOİN VE DOLAR İSE SANAL"

Bütün bu masalardaki ortak para biriminin ağırlıklı olarak dolar ve altın olduğunu belirten Prof. Dr. Altuğ, yatırım araçları arasındaki güven farkını şu sözlerle özetledi:

“Piyasada farklı para birimleri ve yatırım araçları (fişler) arttıkça, bu fişlerin kendi arasındaki kavgası da başlar. Bu sistemde altını olanlar her zaman daha şanslıdır; çünkü altın "tıkır tıkır, şıkır şıkır" paraya denk gelen güvenli bir limandır. Dolar ise nihayetinde sadece bir kağıttır. Oyunu kuranlar, karlarını katlamak için Bitcoin gibi yeni enstrümanları da masaya sürerler. Bitcoin, görüntüde Amerikan dolarından ve merkezden bağımsız bir para birimi gibi algılansa da özünde dolar gibi o da sanaldır.”

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.