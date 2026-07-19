Orta Doğu'da ateşkesin kalıcı olmaması altın fiyatlarını yeniden negatif yönlü etkiledi. Ons altın 4.000 dolar seviyesinde tutunmaya çalışırken benzer şekilde gram altın da 6.000 liranın ilk metrelerinde kendine bir yer arıyor. Hem geçen aylarda altın alıp terste kalan vatandaş hem de eline minik paralar geçen yatırımcılar artık güvenli limana güvenmek konusunda eskisi kadar net değil.
Ekonomist Necmettin Batırel gram altın için rakam verdi: İşte yeni seviye…
Ekonomist Necmettin Batırel hem terste kalan hem de altın almayı düşünen yatırımcıya kritik uyarılarda bulundu. Batırel, "Piyasada 6100 liralık değere sahip 24 ayar külçe altının gramı, kısa vadede 5900 liraya, orta vadede 5700 liraya gerileyebilir" dedi.Kaynak: Haber Merkezi
TGRT’ye açıklamalarda bulunan Ekonomist Necmettin Batırel, Orta Doğu'daki ateşkesin kalıcı olmaması ve küresel gerilimler nedeniyle altın fiyatlarında düşüş öngörüyor.
Orta Doğu'daki ABD-İran geriliminin yeniden tırmanması ve ateşkesin kalıcı olamaması altın fiyatlarını olumsuz etkiliyor.
Necmettin Batırel, 24 ayar külçe altının gramının kısa vadede 5900 liraya, orta vadede ise 5700 liraya gerileyebileceğini tahmin ediyor.
Yüksek enflasyon ve faiz ortamının altın fiyatlarında düşüşe neden olduğu, ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki artışın yatırımcıları tahvilden uzaklaştırdığı ifade ediliyor.
ABD-İRAN SAVAŞI BAŞA DÖNDÜ
"ABD-İran savaşı, 2026 yılı Nisan ayında sağlanan ateşkesin kalıcı olamaması ve her iki tarafı da çatışmaya iten temel sorunların çözülememesi nedeniyle başa döndü. ABD'nin Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki tanker taşımacılığına yönelik yeni saldırıları büyük tahribata yol açsa da İran geri adım atmadı, aksine Orta Doğu'daki Amerikan askeri üslerini füze ve insansız hava araçlarıyla vurarak anında misillemede bulundu. İran lideri Mücteba Hamaney ABD ile yapılan mutabakatın ortadan kalktığını açıkladı.
Ortadoğu’da askeri dengeleri kökten sarsacak bir hamle yaşandı. İran’ın yüksek manevra kabiliyetine sahip yeni nesil füzeleri Amerikan hava savunma kalkanını deldi. Tahran’ın Ürdün sınırındaki ABD üslerini hedef alan "Nasr 2" operasyonunda iki Amerikan askeri hayatını kaybederken, füze teknolojisindeki bu gelişme Rusya ve Çin desteğini ortaya çıkardı. Trump saldırılarla İran’ı müzakere masasına oturtmaya zorluyor, ancak kendisi düştüğü bataklıktan çıkamıyor. Askeri baskının sonuç vermemesi halinde Washington yönetimi uzun soluklu ve çok yüksek maliyetli yıpranma yaşayacak.
GÜVENLİ LİMANDA DEĞİŞİM: ALTIN FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ
Yüksek enflasyon yüksek faiz ortamını beraberinde getirdiği için altın fiyatlarında büyük düşüş yaşanıyor. Cuma günü 3965 dolara düşen ons, Michigan Üniversitesi Tüketici güven endeksinin 5 ayın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından 4017 dolara çıktı. Uluslararası dev bankalar onsta yıl sonu için öngördükleri rakamları aşağı revize ettiler. Citi, kısa vadeli altın beklentisini 4.300 dolardan 4.000 dolara revize etti. Altındaki hareketi tayin eden en önemli gelişme 10 yıllık ABD tahvillerindeki getiri düzeyi. Şu anda 4.55 ile yüksek seviyede. Yatırımcılar, Fed'in faiz artırım döngüsüne devam edeceğini fiyatladığı için tahvillerden kaçıyor. Finans piyasalarında tahvil fiyatları ile getirileri (faizleri) ters yönlü hareket eder. Enflasyon yükseldiğinde, sabit getirili tahvillerin sağladığı reel kazanç aşınır. Yatırımcılar ellerindeki düşük faizli eski tahvilleri satarak ileride ihraç edilecek daha yüksek faizli yeni tahvilleri alabilmek için nakde geçiyor. İşte güvenli limanda yaşanan bu değişim altın üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artırıyor. Ayrıca Merkez Bankalarının yüksek enerji maliyetlerini karşılamak için altını nakit para olarak kullanmaları fiyattaki sert düşüşte büyük rol oynuyor.
YATIRIMCIYA KRİTİK ALIM-SATIM TAVSİYELERİ VE KASIM UYARISI
Ellerinde yüksek fiyattan alınmış altın bulunanlar, zararına satış yapabilir, daha sonra düşük fiyattan alıma geçerek maliyeti azaltabilir. Almayı düşünenlere Kasım ayını beklemelerini tavsiye ediyorum. Elinde 50 bin, 100 bin, 500 bin lira bulunanlar tasarruflarını en iyi mevduat faizinde değerlendirebilir. Türkiye'de vadeli mevduat faiz oranları bankaya, vade süresine (özellikle 32-45 gün) ve yatırılan anapara miktarına göre yıllık bazda genellikle %34 ile %42 arasında değişiklik göstermektedir. Yüksek tutarlı birikimlerde (örneğin 150.000 TL ve üzeri) bankalar özel oranlar sunuyor. Döviz alınmasını kesinlikle tavsiye etmiyorum. Zira kurlardaki artış enflasyonun gerisinde. Piyasada 6100 liralık değere sahip 24 ayar külçe altının gramı, kısa vadede 5900 liraya, orta vadede 5700 liraya gerileyebilir. 9 bin 900 liradan satılan 1 çeyrek altın 9 bin liraya düşebilir. Fiyatlardaki zayıflama en çok düğün yapacakları sevindirecek. Altın şüphesiz güvenli liman, ama yüksek faiz ortamı onun bu özelliğini gölgeliyor."