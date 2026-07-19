Ekonomist Necmettin Batırel gram altın için rakam verdi: İşte yeni seviye…

GÜVENLİ LİMANDA DEĞİŞİM: ALTIN FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ

Yüksek enflasyon yüksek faiz ortamını beraberinde getirdiği için altın fiyatlarında büyük düşüş yaşanıyor. Cuma günü 3965 dolara düşen ons, Michigan Üniversitesi Tüketici güven endeksinin 5 ayın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından 4017 dolara çıktı. Uluslararası dev bankalar onsta yıl sonu için öngördükleri rakamları aşağı revize ettiler. Citi, kısa vadeli altın beklentisini 4.300 dolardan 4.000 dolara revize etti. Altındaki hareketi tayin eden en önemli gelişme 10 yıllık ABD tahvillerindeki getiri düzeyi. Şu anda 4.55 ile yüksek seviyede. Yatırımcılar, Fed'in faiz artırım döngüsüne devam edeceğini fiyatladığı için tahvillerden kaçıyor. Finans piyasalarında tahvil fiyatları ile getirileri (faizleri) ters yönlü hareket eder. Enflasyon yükseldiğinde, sabit getirili tahvillerin sağladığı reel kazanç aşınır. Yatırımcılar ellerindeki düşük faizli eski tahvilleri satarak ileride ihraç edilecek daha yüksek faizli yeni tahvilleri alabilmek için nakde geçiyor. İşte güvenli limanda yaşanan bu değişim altın üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artırıyor. Ayrıca Merkez Bankalarının yüksek enerji maliyetlerini karşılamak için altını nakit para olarak kullanmaları fiyattaki sert düşüşte büyük rol oynuyor.