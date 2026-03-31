Mert Başaran katıldığı YouTube programında yatırımcılara mevcut koşullarda doğru yatırım tavsiyelerinde bulundu.
Ekonomist Mert Başaran çok net konuştu: Ömür boyu kazandıracak yatırım aracını açıkladı
Jeopolitik risklerin yüksek olduğu, enflasyon baskısının devam ederken yatırımcılar altın, dolar, euro, hisse senedi ve diğer araçlar arasında en avantajlı seçeneği arıyor. Ekonomist Mert Başaran, katıldığı bir YouTube programında güncel piyasa şartlarında en doğru yatırım hamlelerini açıkladı.Derleyen: Hava Demir
Mert Başaran’a göre yatırımın en önemli kuralı, tek bir varlıkta uzun süre kalmamak ve doğru zamanda geçiş yapabilmek. “Parayı belli noktalara geçireceksiniz. Oradan oraya geçeceksiniz. 1 milyon dolar yapmak istiyorsanız, paranız belli bir noktaya geldikten sonra oradan çıkıp diğerine geçeceksiniz. Sonra yine çıkıp başka birine geçeceksiniz ve sepetinizi biraz geniş tutacaksınız” diyen Başaran, tüm zenginlerin 30-40 yıl önce bu şekilde hareket ettiğini hatırlattı.
Enflasyon Ortamında En Büyük Risk: Nakitte Uzun Süre Beklemek
Başaran, enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde nakitte fazla beklemenin “büyük kumar” olduğunu vurguladı. “Enflasyon olan yerlerde nakitte çok uzun durmak büyük risktir” uyarısında bulunan ekonomist, yatırımcılara nakit pozisyonlarını çok dikkatli yönetmeleri gerektiğini söyledi
Başarıda Para Kadar Önemli Olan: Doğru Zihniyet ve Motivasyon
Başaran, yatırımın sadece para yönetimi değil, aynı zamanda bir bakış açısı meselesi olduğunu belirtti. “Hiçbir şey anlatıldığı gibi değil. ‘Sadece zenginler zengin olur’ diye bir şey yok. Genelde yokluktan gelenler başarılı oluyor. Dolayısıyla ümidinizi kaybetmeyin” diyerek yatırımcılara motivasyon aşıladı.
Şu Anda Ne Almak Gerekir?
Mert Başaran’ın 3 Alternatifi
Programda “Gümüş, altın, Nasdaq, Bitcoin pahalı geliyor, ne yapmalıyım?” sorusuna
Başaran şu yanıtı verdi:
“Ben de aynı düşünüyorum. Şu anda birçok şey pahalı. Türkiye borsası nispeten daha makul görünüyor.”Yatırımcılara üç seçenek sundu:
Nakitte kalmak veya para piyasası fonlarında durmak.
Borsa İstanbul’da belirli seviyelerde (örneğin 12.500 civarı) kademeli alım yapmak.
Mevcut yüksek fiyatlardan dolayı acele etmemek.
Küresel Riskler Artıyor: “Malda Kal, Hayatta Kal” Dönemi Gelebilir
Başaran, dünyada yaşanan enerji krizine dikkat çekti:“Petrol bölgelerinde ciddi sıkıntılar var. Savaş beklenildiği gibi gitmedi. Petrol fiyatları yükseliyor, LNG tesisleri vuruldu ve toparlanması yıllar alacak. Bu durum küresel enflasyonu artıracak. Pandemi öncesinde söylediğim gibi ‘malda kal, hayatta kal’ durumu tekrar gelebilir.”
Döviz tarafı için de uyarıda bulundu:
“Yıllardır düşük tutuluyor, carry trade ile para geliyor. Ama bu sonsuza kadar sürmez. Seçim sonrası daha sert hareketler görebiliriz.
Döviz mi Altın mı? Mert Başaran Net Konuştu
En çok merak edilen sorulardan birine açıklık getirdi:
Uzun vadede altın, dövize göre daha mantıklı bir tercih. “Dolar sadece bir para birimidir. Altın ise tarih boyunca değerini koruyan bir varlıktır. Basit benzetmeyle: Dolar boş bardak almak gibi, altın ise dolu bardak almak gibidir.”
Ancak kısa vadede dikkatli olunması gerektiğini de ekledi: “Altın zaten hızlı yükseldiyse hemen girerseniz kısa süreli düzeltme riski taşırsınız.”