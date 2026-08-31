Kaynak: Haber Merkezi

Ünlü ekonomist İris Cibre, Borsadaki yükselişin siyasi gelişmelere ve kısa vadeli beklentilere bağlı olmaması gerektiğini belirterek dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Cibre, " Borsa, Trump elimizi sıktı diye yükselmemeli" diyerek, kalıcı yükselişin enflasyondaki düşüş ve şirket kârlılıklarındaki artış gibi ekonomik temellere dayanması gerektiğini vurguladı.

Cibre, sosyal medya X hesabında yaptığı açıklamada, "Kamunun piyasa yapıcı role bürünmesi isteniyor." diyerek şunları söyledi:

"Sürekli, biri gelsin getirileri yükseltsin, düşse de fazla düşmesin gibi günü kurtaralım çözüm önerileri..."Kimse demiyor mu acaba, piyasada derinliğin oluşması gerek, bu derinlik ise kamu piyasa yapıcılığı ile değil vur deyince öldürmeyen düzenlemeler Manipülasyon ve doğa dışı fiyat hareketininin, kimsenin gözünün yaşına bakmadan olur, engellenmesi ile olur."

'BİR HİKAYENİZ OLMALI'

"Piyasada derinlik oluşması için, vurkaççıların değil, yıllar önce piyasayı terk eden uzun vadeli fonların geri dönmesi, hissede kalma süresinin 8 günden aylara dönmesini sağlayacak tabana yayma adımlarının atılması gerekir." diyen Cibre şunları dile getirdi:

" Diğer yandan bir hikayeniz olmalı! Mesela, enerji lojistik merkezi olmak, savunma sanayindeki atılımımız gibi daha çok hikayeler. Borsa, Trump elimizi sıktı diye yükselmemeli mesela... Enflasyon düşüyor, karlılıklar artıyor diye olmalı, 3 masa, 6 sandalye şirketler arz oluyor diye değil... Sorun yapısal, burada da Bu sorunu çözmeyi tartılın, devlet gelsin piyasayı kaldırsın beklemek yerine..."