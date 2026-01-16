Ekonomist İnan Mutlu, Türkiye’nin kanayan yarası haline gelen istihdam piyasasına dair çarpıcı bir analiz paylaştı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye’nin yalnızca işsizlik sorunuyla değil, mevcut işlerin niteliğiyle de büyük bir kriz yaşadığını vurguladı.

İnan Mutlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"YARATILAN İŞLER DE KÖLELİKTEN HALLİCE"

"Türkiye ekonomisi istihdam yaratamıyor. Yaratılan işler de kölelikten hallice: Uzun çalışma saatleri, düşük ücretler ve güvencesiz istihdam. İstihdam oranında OECD ülkeleri arasında dipteyiz."

NE OLMUŞTU?

OECD’nin 2025 yılı verileri ve güncel istihdam raporları, Türkiye’nin iş gücü piyasasındaki yapısal krizini gözler önüne serdi.

38 üye ülke arasında yapılan karşılaştırmalarda Türkiye, birçok temel göstergede listenin en sonunda yer aldı.

OECD tarafından açıklanan 2024 son çeyrek ve 2025 projeksiyon verilerine göre, Türkiye %55,2 istihdam oranıyla örgüt ülkeleri arasında sonuncu sırada bulunuyor.

OECD ortalamasının %70,2 olduğu listede, İzlanda (%85,6) ve Hollanda (%82,3) gibi ülkeler zirvede yer alırken, Türkiye; Kolombiya, Meksika ve İtalya gibi ülkelerin de gerisinde kaldı.

İstihdam oranındaki düşüklüğe tezat olarak, çalışan kesim üzerindeki mesai yükü rekor seviyede.

OECD verilerine göre Türkiye, haftalık ortalama 45,7 saat çalışma süresi ile Kolombiya’nın ardından dünyada en uzun çalışma saatlerine sahip ikinci ülke konumunda.

Türkiye'de çalışanların %15,1'i haftalık 60 saatin üzerinde mesai yapıyor. Bu oranla Türkiye, OECD içerisinde "aşırı çalışma" kategorisinde birinci sırada.