Ekonomist İnan Mutlu gazeteci Emin Çapa'nın Youtube programında emekli maaşları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çapa'nın "Bu en düşük emekli maaşı meselesi bence artık bir utanç meselesi. Lütfen bu ikisini bir yorumla" dediği Mutlu, emeklilere yapılanın zam değil, enflasyon düzeltmesi olduğunu vurguladı.

Mutlu, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık enflasyonu aldıklarını söyledi. Memur ve memur emeklilerinin ise 6 aylık enflasyondan daha düşük bir oran aldıklarını belirten Mutlu şunları dile getirdi:

"Herkes haberlerde fark etmiştir, onun sebebi şu: "Biz size yüzde 18 vermeyeceğiz. Niye? Çünkü yüzde 5'i yıl başında vermiştik toplu sözleşmeniz yüzünden. Dolayısıyla o 6 aylık enflasyonu vermiyoruz, yüzde 13 veriyoruz," diyerek anlattığınız hikayenin somut örneğini burada görmek gerekiyor."

'SGK EMEKLİYE ÇOK DAHA CİDDİ ORANDA MAAŞ ÖDEYEBİLİR'

"Memur ve memur emeklileri senenin başında yüzde 5 aldıkları için şimdi yüzde 13 küsurluk bir zamla -onların tabiriyle düzeltmeyle- enflasyona yetiştirilmiş oldu, ezdirmemiş oldular" diyen Mutlu, "Çok sağ olsunlar. Tabii burada enflasyonun nasıl ölçüldüğü ve yoksulun enflasyonunun doğru ölçülmediği meselesi var. Ben enflasyon açıklandığı gün, manşet enflasyona göre yoksulun ne kadar ezildiğini gösteren bir grafik paylaştım. Yoksulun en çok tükettiği ürün patates. Geçen yayında da konuşmuştuk, çok ciddi oranlarda patates tüketimi artmıştı. Son bir yılda patatesin fiyatı yüzde 70, doğalgaz yüzde 105, süt yüzde 56 artmış. Temel gıda maddelerindeki fiyat artışı ortadayken emekli ne yapar? Kiradaysa kirasını öder, değilse boğazına harcar zaten. Hani bir maaş da değil o. Devlet "yaşlılık aylığı" diyor. Resmi olarak biz emekli maaşı diyoruz ama devletin aklında o yaşlılık aylığı; işte ölmeyecek kadar bir maaşla size lütufta bulunuyorlar. Kaldı ki ekonomik göstergelere baktığımızda SGK'nın emekliye çok daha ciddi oranda maaş ödeyebilecek durumda olduğunu görüyoruz" şeklinde konuştu.

SGK tarihinin en yüksek prim gelirlerinin gideri karşılama oranına erişmiş durumda olduğunu belirten Mutlu, "Buna baktığımızda emeklilerin bu kadar sefil bir aylıkla hayatta kalmaya çalışıyor olmasının sebebi devletin ekonomik yetersizlikleri değil, iktidarın ekonomik tercihidir." diye konuştu.

'ÇOK CİDDİ KAYNAKLAR AYRILABİLİR'

Devletin "Ölen ölür, kalan sağlar bizimle devam eder" politikası uyguladığını söyleyen Mutlu şunları dile getirdi:

"Bu aslında tamamen bir "altta kalanın canı çıksın" ekonomisi diyebiliriz. Dolayısıyla bir emekli "devletin parası yok" gibi bir gerekçeyle bu yoksulluğu savunuyorsa, bu hakikaten bir yabancılaşma göstergesidir. Yoksa devlet ciddi biçimde kaynak sağlayabilir. Hem emeklilerine, hem kamu çalışanlarına, hem de sosyal harcamalara çok ciddi kaynaklar ayrılabilir. Bu sadece bir tercih meselesi. Yoksullaştırarak enflasyonu düşürmeye çalıştıkları için sabit gelirli insanları kırk katır mı kırk satır mı noktasında tutuyorlar."