Para piyasalarında yön arayışı perşembe günü açıklanacak olan ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) enflasyon verisine ve jeopolitik satranç tahtasına kilitlenmişken, emtia piyasasının geleceğine dair en rasyonel ve korkutucu harita çıkarıldı. .
Ekonomist Filiz Eryılmaz altın yatırımcısını uyardı: 'O rakam aşılmazsa büyük çöküş kapıda'
Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, Fed kaynaklı baskılar ve dolar endeksinin 100,6 seviyesine tırmanmasıyla değerli metaller üzerinde kurulan fahiş satış baskısını deşifre etti. Eryılmaz, "Altın ve gümüş hak ettiği yerde değil" diyerek yatırımcıyı uyardı. İşte detaylar...Züleyha Öncü
Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, dolar endeksinin 100,6 sınırında bulunması ve Fed'in şahin para politikası kıskacının değerli metaller üzerinde yapay bir baskı oluşturduğunu, bu durumun teknik destekleri kırarak küçük yatırımcıyı piyasadan kaçırdığını belirtti. Pazartesi günü saat 10.30 itibarıyla 4.197 dolar seviyesinden işlem gören ons altın için hem uçuş hem de çöküş senaryolarını rakamlarla ilan eden Eryılmaz, yatırımcıların sadece Asya seansına bakarak pozisyon almaması gerektiğinin altını çizdi
Müzakereler Bozulursa Petrol Fırlayacak, Altın Çakılacak
Piyasalarda yönü bu hafta yaşanacak jeopolitik gelişmelerin belirleyeceğini söyleyen Filiz Eryılmaz, Washington-Tahran hattındaki barış yönlü olumlu haberlerin altın fiyatlarını destekleyebileceğini ifade etti.
Ancak anlaşma sürecinin tıkanması veya bozulması halinde tablonun tersine döneceğini vurgulayan ünlü ekonomist, petrol fiyatlarındaki fahiş yükselişe paralel olarak ons altında 4.000 doların altının test edilebileceği şok uyarısında bulundu. Ons altındaki bu olası geri çekilme, piyasa paritelerine göre iç piyasada devasa bir düşüş dalgasını tetikleme riskini barındırıyor.
Fırtına Öncesi "Bekleme Bölgesi": 4.252 Dolar Aşılmak Zorunda
Uluslararası piyasalarda ons altın için 4.140-4.180 dolar aralığını tam bir "bekleme ve izleme bölgesi" olarak tanımlayan Pusula Yatırım Başekonomisti, emtia üzerindeki ayı piyasası ve satış baskısının tamamen sona ermesi için 4.252 dolar direnç eşiğinin mutlaka yukarı yönlü kırılması gerektiğini belirtti.
Yönün netleşmesi için ABD piyasalarının açılış saatlerinin takip edilmesini öneren Eryılmaz, yatırımcıları Asya piyasalarındaki sığ hareketlere aldanarak aceleci kararlar almamaları konusunda sert bir dille uyardı.
Gram Altında Kademeli Alım Alanı İlan Edildi
İç piyasada fiziki altın biriktiren vatandaşlar için gram altın tarafındaki teknik seviyeleri de tek tek sıralayan Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, ekranlarda 6.175 liranın altındaki kapanışların düşüş senaryosunu masaya getireceğini, kalıcı ve gerçek bir yükseliş fırtınası için ise 6.245 liranın üzerinde tutunma aranacağını kaydetti.
Yatırımcılara şu anki seviyelerden panikle işlem yapmamalarını tavsiye eden Eryılmaz, 6.200 lira civarında sadece sınırlı alım yapılabileceğini, genel strateji olarak ise 6.100-6.200 lira aralığının kademeli alımlar için en rasyonel ve en uygun bölge olduğunu sözlerine ekledi.
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