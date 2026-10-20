Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütcü, 20 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla görevden alındı. Sütcü'nün 19 Ekim 2026'da sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa ettiği açıklanmıştı. Ancak kararın metninde istifaya, "isteği üzerine" ifadesine ya da "görevden af" talebine hiçbir atıf yer almadı.

Konuya ilişkin YENİÇAĞ’a özel değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Enes Özkan, yaşanan sürecin perde arkasını ve piyasalardaki yansımalarını analiz etti.

'SAĞLIK NEDENİ DEĞİL, PİYASADAKİ ÇALKANLAR İSTİFA GETİRDİ'

SPK Başkanı’nın ayrılık gerekçesi ile ilgili dikkat çeken tespitlerde bulunan Ekonomist Enes Özkan, istifanın arkasındaki asıl sebebin piyasa koşulları olduğunu belirtti.

Özkan, “Sağlık sorunları nedeniyle istifa etmediği, piyasada yaşanan sarsıntılar ve yaşanacak olan çalkantılar nedeniyle istifa ettiği biraz açık. Ama öyle bir kurum düşünün ki bir önceki başkanı ve şu anki başkanı ve ondan da önceki başkanı yani sürekli başkanlarıyla ilgili şaibeleri, sıkıntıların konuşulduğu bir kurum. Aslında bu kurumsal geri gidişin bir fotoğrafıdır” sözlerini sarf etti.

‘GÖREVDEN ALINMAKLA BU İŞTEN SIYRILAMAZLAR’

Kurumun geçmiş dönem politikalarına ve denetim mekanizmalarındaki aksaklıklardan bahseden Özkan, yaşanan fon krizinde SPK'nın doğrudan sorumluluğu bulunduğuna vurgu yaptı.

Özkan, konuya ilişkin açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

“Başkanın istifa etmiş olması hem önceki başkan Taşkesenlioğlu’nun bir önceki başkan olan İbrahim Ömer Gönül’ün yani bu isimlerin döneminde yapılanların da bir sonucu gibi duruyor. Tabi burada çok önemli bir konu var. Her ne kadar fon krizi MSCI’ın uyarısı neticesinde gün yüzüne çıkmış olsa da bu sorunun ilk ortaya çıkışı maalesef çok iyi yönetilmeyen süreçler. Ve burada da SPK’nın doğrudan bir sorumluluğu bulunuyor. Bu sorumluluktan ne görevden alınarak ne de istifa edilerek kaçılmaması lazım. İnsanlar görevden alınmakla bu işlerden sıyrılamasınlar. Eğer bir hataları varsa soruşturma sonucunda ortaya çıksın.”

'GÜVEN KAYBININ ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN KÖK SORUNLAR ÇÖZÜLMELİ'

Maliye Bakanlığı bünyesindeki isimlerin yakınları ile ilgili iddiaların piyasadaki güveni sarstığını dikkat çeken Özkan, yalnızca görevden uzaklaştırmaların yetersiz kalacağını ifade ederek,

“Osman Çelik’in damadı da fon soruşturması kapsamında sıkıntılı bir durumda. Zaten Osman Çelik’in kendisinin görev alanı da finansal piyasalara ilişkin Maliye Bakanlığı içerisinde. Bu konularla doğrudan ilişkili bir ismin en yakınlarının bu konularla isimlerinin anılıyor olması, piyasaya güveni oldukça düşüren bir unsur. Aslında bu güven kırıcılığın ortadan kaldırılması amacıyla da kendisinin emekliliğinin istendiğini ben düşünüyorum. Fakat sadece Osman Çelik ve benzeri isimlerin piyasadan daha doğrusu kurumdan dışarı çıkarılmasında bu kaybolan güven, sarsılan kurumsal itibarlar geri yerine getirilemez. Bunlar sadece yaşadığımız sürece bir virgül olabilir. Bu sorunları çözmek için bu insanları sadece görevden uzaklaştırmak değil, bu sorunlara neden olan kök sorunları ortaya çıkarmak. Ve varsa da bu insanların hepsinin cezalandırılması gerek” dedi.