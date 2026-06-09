Ekonomist Emre Şirin: Burada fırsatlar var

"Borsa İstanbul'da Haziran'da ben daha önceki yayınlarımda anlattım. Haziran'ı geçiniz. Dalgalanmaları göreceğiz. Kısa vadede düşüşler, önüne vade koyan ve parası olan için fırsat yaratır ama bütün parayla burada bekleyen için alternatif maliyet diye bir şey var. Diğer alanlardaki kayıplar nedeniyle burada da yıpranacağı, uzun biraz sürece yayılacak bir testere piyasasında kayıplar yaratacağı bir tablo oluşturur. Yabancı bu seviyelerden mi gelir Türkiye'ye yoksa daha ucuzlatılmış bir borsaya mı gelir?"