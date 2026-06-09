İç siyasetteki hareketlilik ve dış kaynak arayışları, ekonomi yönetiminin ve piyasaların önündeki en büyük sınav olmaya devam ediyor.
Ekonomist Emre Şirin: Burada fırsatlar var
Ekonomist Emre Şirin, YouTube videosunda yeni haftanın siyasi ve ekonomik şifrelerini çözdü. CHP lideri Özgür Özel'e yönelik hukuki adımların konuşulmasının bile piyasalarda ciddi bir belirsizlik tablosu yarattığını belirten Şirin, yatırımcıya altın ve gümüş konusunda ciddi uyarılarda bulundu.Hava Demir
Ekonomist Emre Şirin, özellikle ana muhalefet partisi içinde yaşanan kutuplaşmanın ve liderlik mücadelesinin ülkenin siyasi atmosferini daha da sertleştireceğini belirterek, bu durumun finansal piyasalara doğrudan yansıyacağını ifade etti.
"Özellikle iç siyasette Özgür Özel ile ilgili fezleke, dokunulmazlığın kaldırılması, hapis cezası gibi hususlar konuşuluyor. Bunların konuşulması bile aslında önümüzde ciddi belirsizlik tablosunun olduğu anlamına gelir. Bizim temel belirleyicimiz şu anda o."
Borsa İstanbul İçin "Haziran'ı Geçiniz" Uyarısı ve Testere Piyasası
Hükümetin dışarıdan sıcak sermaye arayışında olduğunu, gözlerin Temmuz'daki NATO toplantısına ve Trump ile yapılacak görüşmelere çevrildiğini hatırlatan Emre Şirin, Borsa İstanbul (BİST) yatırımcısına hayati uyarılarda bulundu:
"Borsa İstanbul'da Haziran'da ben daha önceki yayınlarımda anlattım. Haziran'ı geçiniz. Dalgalanmaları göreceğiz. Kısa vadede düşüşler, önüne vade koyan ve parası olan için fırsat yaratır ama bütün parayla burada bekleyen için alternatif maliyet diye bir şey var. Diğer alanlardaki kayıplar nedeniyle burada da yıpranacağı, uzun biraz sürece yayılacak bir testere piyasasında kayıplar yaratacağı bir tablo oluşturur. Yabancı bu seviyelerden mi gelir Türkiye'ye yoksa daha ucuzlatılmış bir borsaya mı gelir?"
"Dolar Pamuk İpliğine Bağlı, Döviz Pozisyonu Psikolojik Olarak Korur"
Dolar/TL tarafındaki baskılanmanın piyasadaki stresi her geçen gün artırdığını ifade eden Şirin, dış kaynak girişinin hangi şartlarda olacağının henüz netleşmediğini söyledi. Döviz kuru üzerindeki kırılganlığa değinen ekonomist, şu ifadeleri kullandı:
"Dolar TL bacağı baskılanmaya devam ediliyor ama baskılandıkça da biliyorsunuz stres artıyor. O kadar pamuk ipliğine bağlı bir yapı ki ufacık bir sürtüşme, Trump'tan gelecek bir negatif açıklama yada küreselde oluşacak başka bir risk tablosu burada da ipin ucunu kaçırabilir.
O yüzden döviz cinsi pozisyonlar, kur artmasa bile en azından kısa vadede seni bu psikolojik risklerden de korur."
"Değerli Metallerde Küresel Manipülasyon Var, Korkmayın"
Altın ve gümüş gibi değerli metallerde yaşanan geri çekilmelerin arkasında küresel bir oyun olduğunu iddia eden Emre Şirin, yatırımcılara sabırlı olmaları tavsiyesinde bulundu:
"Değerli metallerde küresel çapta bir manipülasyon var. Fed beklentileri ve dolara kaçışla yatırımcının iyice bezdirildiği bir tablo var. Ben burada korkulmaması gerektiğini düşünüyorum.
Evet yıpratıcı bir süreç, bir süre daha oyun oynaklıklarla bezdirecekler ama günün sonunda yüksek enflasyon, düşük büyüme, küresel borçluluk ve borsalardaki o balonlar düşünüldüğünde burada fırsatlar var. Bir yerde bir haber akışını mazeret ederek yukarı yönlü bir kırılma olmasını bekliyorum."
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.