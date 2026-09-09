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Açıklanan 3 yıllık yeni Orta Vadeli Program'ı (OVP) köşesinde değerlendiren Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, programda enflasyonun düşeceği, büyümenin hızlanacağı, işsizliğin gerileyeceği ve bütçe disiplininin güçleneceği iddialı bir tablonun sunulduğunu belirtti.

Alkin, kağıt üzerinde bakıldığında hedeflere itiraz edilemediğini ifade ederek, "Zaten mesele de burada başlıyor. Türkiye’de artık sorun hedeflerin kötü olması değil, bu hedeflere ne kadar inanılabildiği" değerlendirmesinde bulundu.

"DÜNKÜ HEDEFLERİN NE KADAR TUTTUĞUNA BAKMAK GEREKİYOR"

Geleceğe yönelik açıklanan rakamların geçmiş performansla mukayese edilmesi gerektiğini vurgulayan Alkin, 2024 yılının eylül ayında açıklanan programdaki 2025 yılsonu enflasyon hedefinin yüzde 17,5 olduğunu, ancak gerçekleşmenin bunun çok üzerinde kaldığını hatırlattı. Geçen yılki programda 2026 için yüzde 16, 2027 için yüzde 9 olarak belirlenen enflasyon hedeflerinin sadece bir yıl sonra ciddi şekilde yukarı taşındığını belirten Alkin, şu ifadeleri kullandı:

"İşte tam da bu yüzden yeni OVP’yi değerlendirirken yalnızca bugünkü hedeflere değil, dünkü hedeflerin ne kadar tuttuğuna da bakmak gerekiyor. Bir noktada dönüp kullanılan varsayımların ne kadar gerçekçi olduğuna da bakmak gerekir."

SERT DEZENFLASYON VE HIZLI BÜYÜME AYNI ANDA OLUR MU?

Yeni programın en zor tarafının hem enflasyonu düşürmek hem de büyümeyi hızlandırmak istemesi olduğunu kaydeden Alkin; sıkı para politikası, kontrollü kredi büyümesi ve zayıf iç talebin kısa vadede ekonomiyi hızlandırmaktan çok yavaşlatacağını dile getirdi. Alkin, "Hem sert bir dezenflasyon, hem hızlanan büyüme, hem de daha iyi bütçe dengesi hedefleniyorsa, bunun arkasında çok güçlü bir verimlilik artışı, yatırım sıçraması ve yapısal dönüşüm görmek gerekir" uyarısında bulundu.

"YENİ OVP'NİN GERÇEK SINAVI ÖNÜMÜZDEKİ 12 AYDA VERİLECEK"

OVP’nin önündeki en büyük problemin yalnızca enflasyon veya büyüme olmadığını, asıl problemin "güven" olduğunu altını çizerek belirten Alkin, yazısını şu sözlerle tamamladı:

"Vatandaşın, şirketlerin ve yatırımcıların artık yeni hedeflerden çok, tutan hedeflere ihtiyacı var. Üç yıl sonrasına tek haneli enflasyon yazmak kolay. Asıl mesele, gelecek yıl için koyduğunuz hedefi bir yıl sonra neredeyse iki katına çıkarmak zorunda kalmamak. Yeni OVP’nin gerçek sınavı da 2029’da değil, önümüzdeki 12 ayda verilecek. Çünkü rakamlar değil, uygulama ikna eder. Programlar değil, tutarlılık güven yaratır."

"KAMU BORCU GÜZELLEMELERİ TEHLİKELİ, FAİZ YÜKÜ KORKUTUCU"

Yazısının son notunda giderek artan faiz yükünün "korkutucu bir hal" alacağını söyleyen Prof. Dr. Emre Alkin; Türkiye'nin parametrelerinin ABD veya Avrupa ile karşılaştırılmasını doğru bulmadığını belirtti. Alkin, kamu borcunun milli gelire oranı üzerinden yapılan güzellemelerin tehlikeli hale geldiğini ve müdahale edilmezse ileride büyük sıkıntılar yaşanacağını ifade etti.