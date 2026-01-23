Ekonomik darboğazın yaşandığı dönemlerde fatura genellikle en görünür kesime, yani göçmenlere kesilir. Ancak Ekonomist Emre Alkın, Türkiye Gazetesi’nde kaleme aldığı son yazısında, bu genel geçer kabulü sarsacak bir analize imza attı.

Alkın, çalışanların belini büken ücret baskısının ardındaki temel nedenin göçmenler değil, sistemdeki denetim boşluğu olduğunu savundu.

FATURASI NEDEN GÖÇMENLERE KESİLİYOR?

Toplumların karmaşık ekonomik sorunlara basit ve somut hedefler seçerek açıklama getirme eğiliminde olduğunu belirten Emre Alkın, göçün evrensel bir "kısa yol" haline geldiğini ifade etti.

Konut fiyatlarından işsizliğe kadar pek çok yapısal bozulmanın göç başlığı altında toplandığını söyleyen Alkın, bu durumun asıl sorunları maskelediğini vurguladı.

'ÜCRETLERİN BASKILANMASINDA ASIL NEDEN DENETİM'

Maaşların enflasyon karşısında erimesi ve düşük vasıflı işlerde ücretlerin yükselmemesi konusuna özel bir parantez açan Alkın, ezber bozan bir tespitte bulundu. Ünlü ekonomist, "Ücretlerin baskı altında kalmasının temel nedeni göçten ziyade, devletin piyasa üzerindeki düzenleyici kapasitesinin yetersizliğidir" diyerek, sorunun kaynağını doğrudan kamu yönetimi ve denetim mekanizmalarına bağladı.

Kayıt dışı istihdamın yaygın olduğu ve denetimin zayıf kaldığı ekonomilerde göçün mevcut kırılganlıkları derinleştirdiğini belirten Alkın, güçlü denetimin olduğu ülkelerde bu etkinin sınırlı kaldığına dikkat çekti.

'GÖÇ SADECE BİR ÇARPAN'

Konut piyasasındaki fahiş artışların da göçle açıklanmasının bir yanılsama olduğunu savunan Alkın, konutun bir yatırım aracı haline getirilmesini eleştirdi. Siyasetin, seçmen nezdinde değer kaybı yaratmamak adına konut fiyatlarını düşürecek reformlardan kaçındığını ifade eden Alkın, göçün halihazırda yükselmeye ayarlanmış bir piyasada sadece ek bir ivme unsuru olduğunu belirtti.

Türkiye Gazetesi'nde yayımlanan köşesinde Alkın, göçü suçlamanın zor reformları ertelemek için kullanılan siyasi bir araç olduğunu; konutun yatırım aracı olmaktan çıkarılması ve kayıt dışılıkla gerçek bir mücadele verilmesi gerektiğini hatırlattı.