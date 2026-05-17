Ekonomist Atilla Yeşilada, TC Lira TV’de Genel Yayın Yönetmeni Taylan Büyükşahin’in sorularını yanıtladı. Türkiye’de konut piyasasının geleceğine ilişkin çarpıcı tespitlerde bulundu.

Yeşilada, uzun yıllardır Türkiye’de konutun kültürel bir “birikim aracı” olarak görüldüğünü ancak mevcut ekonomik koşullar nedeniyle bu niteliğini hızla kaybettiğini vurguladı.

'KONUT ARTIK YATIRIM ARACI OLARAK GERİ DÖNMEYECEK'

Düşük faiz politikaları ve küresel parasal genişlemenin etkisiyle gayrimenkule yoğun talep oluştuğunu hatırlatan ekonomist, “Konut fiyatlarındaki artış artık reel enflasyonun gerisinde kalıyor. Konut artık yatırım aracı olarak geri dönmeyecek” dedi.

Satışların büyük kısmının ulaşılabilir fiyat segmentinde gerçekleştiğini belirten Yeşilada, bu segmentte de ciddi prim potansiyeli bulunmadığını ifade etti. Yeşilada, “Burada da sınırlı bir getiri söz konusu” değerlendirmesini yaptı.

DEMOGRAFİK TEHLİKE VE KAMU SORUMLULUĞU

Yeşilada, Türkiye’nin demografik dönüşümüne de dikkat çekerek, nüfusun yaşlanmasıyla birlikte uzun vadede konuta talebin azalabileceğini ve bunun fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı yaratacağını öngördü. Devletin konut politikalarını da değerlendiren ekonomist, özellikle düşük gelir grupları için ucuz konut üretiminde kamunun daha aktif rol alması gerektiğini söyledi.

Bu doğrultuda açıklanan sosyal konut projelerini desteklediğini belirtti. Borsa ve Küresel Piyasalar İçin UyarıKonut piyasasının yanı sıra finansal piyasalara da değinen Yeşilada, Borsa İstanbul’un mevcut seviyelerini “pahalı” bulduğunu ve mevduat getirilerinin şu dönemde daha cazip olduğunu dile getirdi.

Küresel piyasalarda ise aşırı iyimserliğin hakim olduğunu savunan Yeşilada, özellikle ABD’de yapay zekâ temalı hisselerde oluşan balon riskine işaret etti. Yeşilada’nın TC Lira TV’deki değerlendirmeleri, hem konut piyasasında yeni bir dönemin başladığını hem de yatırımcıların alternatif getirilere yönelmesi gerektiğini ortaya koydu.