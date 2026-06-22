Ekonomist altın yatırımcısını uyardı: 'O rakam aşılmazsa büyük çöküş kapıda'

Yatırımcılara şu anki seviyelerden panikle işlem yapmamalarını tavsiye eden Eryılmaz, 6.200 lira civarında sadece sınırlı alım yapılabileceğini, genel strateji olarak ise 6.100-6.200 lira aralığının kademeli alımlar için en rasyonel ve en uygun bölge olduğunu sözlerine ekledi.