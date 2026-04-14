

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Yönetim Kurulu Başkanı A. Levent Karlıbel, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) çatısı altında önemli bir toplantıya katıldı. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında gerçekleştirilen Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret AŞ (GTİ) Genel Kurulu'nda Ordu iş dünyasını Başkan Karlıbel temsil etti.

GTİ'NİN YOL HARİTASI BELİRLENDİ

Gerçekleştirilen Genel Kurul kapsamında, GTİ’nin mevcut faaliyetleri, mali yapısı ve önümüzdeki döneme ilişkin stratejik hedefleri detaylı bir şekilde ele alındı. Türkiye'nin gümrük kapılarındaki modernizasyon ve turizm işletmeciliği süreçlerinin değerlendirildiği toplantıda, iş dünyasını yakından ilgilendiren kararlar alındı.

"İŞ DÜNYASINA HAYIRLI OLSUN"

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan OTSO Başkanı A. Levent Karlıbel, alınan kararların önemine dikkat çekti. Karlıbel, "Genel Kurulda alınan kararların başta ülkemiz ekonomisi olmak üzere iş dünyasına ve odamıza hayırlı olmasını temenni ederiz" ifadelerini kullanarak, Ordu iş dünyasının bu tür üst düzey platformlarda temsil edilmesinin önemini vurguladı.