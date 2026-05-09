Çorum ‘da sokakta yürüyen vatandaşlarla sohbet eden, esnaf ziyaretleri yapan ve emekliler ve vatandaşlarla görüşen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “ekonominin başına mı geçiyorsunuz?” sorusuna, “Biz ülke yönetiminin tümüne talibiz. Topyekün derlenme toparlanma olmadan bu ülkenin ekonomisinin asla düzelmeyeceğini biliyoruz. Ekonomi sadece ekonomi politikalarıyla düzelmez. Ekonominin düzelmesi için önce adalet lazım. Demokrasinin daha iyi işlemesi lazım. İnsanların dertlerini anlatabilmesi lazım.” dedi.

'TÜRKİYE EKONOMİSİ DÜZELMEZ'

Babacan, 3 yıl önce göreve gelen Mehmet Şimşek ve Cevdet Yılmaz’ın da dertlere çare olamadığını söylerken “Demokrasi, ifade özgürlüğü olmayınca ekonominin başına kim geçerse geçsin, istersen on tane Nobel İktisat Ödüllü almış iktisatçıyı getirsinler, Türkiye ekonomisi düzelmez" ifadelerini kullandı.

Babacan, Çorum’dan şu mesajları verdi:

“Sorun içerde böyle ekonomi yönetimi olmaz. İşte Mehmet Şimşek ve Cevdet Yılmaz’ın geleli 3 yıl oldu. Geldiklerinde enflasyon yüzde 38 idi halen yüzde 32. Yani ne petrol fiyatlarını ne savaşı bahane etmesinler. Problemi dışarda aramaya gerek yok, problem içerde.

Türkiye’nin özetini Çorum’da gördük. Esnaf iş yapamamaktan şikayetçi, fakat benim derdim var deyince başına iş geliyor. “Siftah yapamadım” diyen vatandaşımıza dava açıldı. Kendisine de uğradık dertleştik. Üç metrekarelik dükkanı var. Maliye işi gücü bırakmış Çorum’da üç metrekare elektrik malzemesi satan dükkandan alacağı verigiyle ülke ekonomisini çözeceğini düşünüyorsa bunlar daha çok uğraşır; yapamazlar yani. Vergide esas sürümden kazanmaktır. Ekonomiyi büyüteceksiniz, vergi oranlarını düşüreceksiniz. Ekonomiyi büyütmek yerine kriz çıkarın sonra bu kriz yüzünden iş yapamayan esnafın boğazına vergi diye sarılın. Böyle ekonomi yönetimi olmaz.”

'EMEKLİLERİMİZ AÇLIK SINIRININ ALTINDA YAŞIYOR'

Çiftçilerin derdinin çok olduğunu belirten Babacan, “Çiftçilerin de derdi çok . gübre fiyatından şikayetçiler. Emeklilerin hali zaten çok sıkışık çok zor. Belli yaşa gelmişler çalşıma imkanları kalmamış yıllarca yatırdıkları prim karşılığı hakları olan insanca yaşam olan emekli maaşı bekliyorlar. Artık emeklilerimiz açlık sınırının altında yaşıyor. Açlığa mahkum edilen emeklilerimiz feryad ediyor ve çözüm bekliyor. O çözüm bide inşallah. Enflasyonu 34 yıl sonra tek haneye indiren biziz.2016-2017’den sonra enflasyonu tekrar patlattılar, kontrol edemiyorlar. Geçmişte enflasyonu tek haneye biz indirdik, yapacak olan yine biziz. Laf olsun diye söylemiyorum: Yaptık, daha iyisini yapacağız." dedi.