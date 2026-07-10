Ekonomik değeri dudak uçuklatan: Bakanlık o tür için seferberlik başlattı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca su kaynaklarındaki balık stoklarının korunması, nesli tehlike altındaki türlerin desteklenmesi ve biyolojik çeşitliliğin artırılması amacıyla balıklandırma çalışmaları yapılıyor. Bu kapsamda, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü'nde üretilen 15 bin Karaca mersin balığı ile 15 bin Sivri Burun mersin balığı yavrusu, düzenlenen programla Yeşilırmak'a bırakıldı. Kızılırmak ve Yeşilırmak deltaları, lagün gölleri, Derbent ve Altınkaya baraj gölleri ile Ladik Gölü gibi önemli iç su kaynaklarına sahip olan Samsun'un yaklaşık 210 kilometrelik Karadeniz kıyı şeridinin bulunduğunu belirten Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Yılmaz, "İlimizde 25 gölet bulunuyor. Son 5 yılda bu göletlere yaklaşık 13 milyon sazan balığı yavrusu bıraktık. Ayrıca 2023 ve 2024 yıllarında toplam 10 bin mersin balığını Yeşilırmak'a salmıştık. Bugün de 30 bin mersin balığı yavrusunu nehre bırakıyoruz" dedi.