Güney Amerika kıtası, Bolivya’dan gelen sıcak çatışma haberleriyle sarsılıyor. Madenciler, yerel örgütleri, sendikalar, öğretmenler, öğrenciler ve işçilerden oluşan koalisyon, Devlet Başkanı Rodrigo Paz hükümetinin derhal istifa etmesi talebiyle sokakları adeta savaş alanına çevirdi.

Başkent La Paz ve çevresindeki ana arterleri tamamen kilitleyen göstericiler, yollara barikatlar kurdu. Bölgeye sevk edilen çevik kuvvet ve askeri unsurlar, barikatları aşmak ve kitleyi dağıtmak amacıyla yoğun şekilde göz yaşartıcı gaz bombası ve tazyikli su kullandı.

Öfkeli eylemciler ise güvenlik güçlerinin müdahalesine molotofkokteylleri ve taşla karşılık verdi.

Bolivya hükümeti tarafından yapılan resmi açıklamada eylemcilerin stratejik yolları kapatması ve tıbbi lojistiği engellemesi nedeniyle, acil müdahale edilmesi gereken ve hastanelere ulaştırılamayan 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Şu ana kadar en az 57 kişinin gözaltına alındığı vurgulandı.

HÜKÜMET SÖZCÜSÜ GALVEZ: "3 BİN 500 ASKER VE POLİSLE SAHADAYIZ"

Krize ilişkin açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Jose Luis Galvez, asker ve polislerden oluşan 3 bin 500 kişilik dev bir birleşik güvenlik gücünün, ülkeyi kilitleyen barikatları temizlemek amacıyla geniş çaplı ve koordineli bir süpürme operasyonu başlattığını ilan etti. Sözcü Galvez, operasyonun birincil amacının halkın temel gıda maddelerine erişimini sağlamak, tıbbi malzemelerin sevkiyatını güvenceye almak ve hastanelerin acil ihtiyaç duyduğu medikal oksijen tüplerinin naklini gerçekleştirmek olduğunu belirterek askeri hareketliliğin sürdüğünü kaydetti.

Bolivya’daki bu tehlikeli tırmanış, komşu ülkeleri ve bölge diplomasisini de teyakkuza geçirdi. Kıtanın önemli aktörleri olan Paraguay, Arjantin, Şili, Peru, Ekvador, Kosta Rika, Panama ve Honduras hükümetleri, diplomatik bir refleksle ortak bir bildiri yayımladı.

Bolivya’daki iç çatışma ortamından ve kaos görüntülerinden derin endişe duyulduğu belirtilen bildiride, Rodrigo Paz hükümetine net bir destek ve uluslararası dayanışma mesajı verildi. 8 ülkenin imzaladığı metinde, demokratik anayasal düzeni istikrarsızlaştırmayı amaçlayan her türlü sokak şiddetinin ve darbe girişiminin kararlılıkla reddedildiği aktarıldı.