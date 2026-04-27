Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı", iş dünyasına yönelik radikal vergi düzenlemeleri ve tartışmalı bir "Varlık Barışı" hamlesini beraberinde getiriyor. İhracatçıyı destekleme ve ülkeye sıcak para çekme hedefli paket, finans çevrelerinden seçim hazırlığı yorumlarını da topluyor.

İHRACATÇIYA ÇİFTE MÜJDE, FİNANS MERKEZİNE TAM MUAFİYET

Birgün’de Havva Gümüşkaya’nın haberine göre; yeni ekonomi paketinin odağında Kurumlar Vergisi indirimleri yer alıyor. İmalat yapan ve ihracat odaklı çalışan firmalar için maliyet yükünü hafifletmeyi amaçlayan düzenlemenin detayları şu şekilde;

Mevcutta yüzde 20 olan Kurumlar Vergisi; imalatçı ihracatçılar için yüzde 9'a, genel ihracatçılar için ise yüzde 14'e çekiliyor.

İstanbul Finans Merkezi'ne (İFM) taşınan şirketlere 20 yıl boyunca vergi muafiyeti tanınırken, transit ticarette vergi oranı sıfırlanıyor.

Son 3 yıldır Türkiye'de mükellefiyeti olmayanların yurt dışı gelirleri 20 yıl boyunca vergilendirilmeyecek. Bu grup için veraset ve intikal vergisi ise sadece yüzde 1 olacak.

SEKİZİNCİ VARLIK BARIŞI YOLDA

Paketin en dikkat çeken ve tartışılan maddesi ise yeniden gündeme gelen Varlık Barışı. Yurt dışındaki para, altın ve menkul kıymetlerin yüzde 2-3 gibi düşük bir vergiyle ülkeye getirilmesini öngören düzenleme, beraberinde "vergi incelemesi yapılmaması" garantisini de getiriyor.

KARA PARAYLA 14 YILDA 7 KEZ "BARIŞILDI"

AK Parti'nin 2008 yılından bu yana yedi kez başvurduğu bu yöntemle kayıt dışı parayı sisteme dahil etmeye çalıştı. 2008 ve 2013’de yüzde 2 vergiyle ilk adımlar atıldı. 2016-2021 yılında sürekli uzatılan süreler ve yeni yasalarla "kaynağı belirsiz" paranın girişi teşvik edildi. 2022 yılında son düzenlemede, getirilen varlığın bir yıl tutulması halinde vergi oranı yüzde 0'a kadar indirilmişti.

GRİ LİSTE VE KARA PARA KAYGISI

Uzmanlar, "parayı getir, kaynağını sormayacağım" felsefesiyle hazırlanan bu düzenlemelerin Türkiye’nin uluslararası arenadaki karnesini zayıflattığına dikkat çekiyor. Türkiye, kara paranın aklanması ve terörün finansmanıyla mücadelede standartlara uymadığı gerekçesiyle 2021 yılında Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından "gri liste"ye alınmıştı.

Yeni paketin, bir yandan yatırımcıya güven vermeyi hedeflerken diğer yandan uluslararası finans otoritelerinin kara para konusundaki denetim baskısını artırabileceği ifade ediliyor.