Koç Üniversitesi, Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi kapsamında “Cinsiyete göre enflasyon beklentisi” soruldu.

Katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi, bir önceki aya kıyasla 2 puan düşerek yüzde 50 olurken, son 12 aya ait ortalama hissiyat olan yüzde 58 ile karşılaştırıldığında, gelecek dönem ile ilgili 8 puanlık bir gerileme beklentisine işaret ediyor.

Bununla beraber, geçen ay bir senelik dönem ile ilgili ölçülen 10 puanlık düşüş beklentisiyle karşılaştırıldığında, tahmin edilen dezenflasyon hızında sınırlı bir yavaşlama olduğu fark edildi.

KADINLARIN BEKLENTİLERİ DAHA YÜKSEK

Enflasyon beklentileri 2025 yılının aralık ayında erkeklerde daha yüksek olurken, son iki aydır kadınların beklentilerinin daha yüksek olduğu görüldü.

Enflasyon beklentilerinde karar aşamasında erkeklerin yalnızca otomobil ve akaryakıt üzerinden karar vermede daha önde olduğu fark edilirken, bir de uzmanları daha çok dinledikleri görüldü. Kadınların ise gerek market fiyatları gerek döviz, altın değişimleri ve diğer tüm fiyatlandırmalara göre karar verdiği gözlendi. Evdeki market alışverişlerinde de kadınların öncelikli olarak yer aldığı gözler önüne serildi.