Anasayfa Ekonomi Ekonomi yazarı Noyan Doğan: 'BES’te 153 milyar TL kayıp altın fonları yüzde 12 eridi'

Ortadoğu’daki savaşın etkisiyle Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) ciddi değer kayıpları yaşanıyor. Katılımcılar, birikimlerinin eridiğini ve getirilerin düştüğünü belirterek endişelerini dile getiriyor. Ekonomi yazarı Noyan Doğan, köşe yazısında konuya açıklık getirdi.

Savaş ortamının yatırım araçlarını doğrudan etkilediğini belirten Doğan, panik yapmamak gerektiğini vurguladı.

BES’te Altın Fonları Ağırlıkta, Savaşla Birlikte Değer Kaybı Hızlandı

Noyan Doğan, durum tespiti yaparken şu bilgileri paylaştı:

“Son yıllarda altın, gümüş gibi kıymetli madenlerin getirisindeki ralli nedeniyle BES’teki katılımcıların neredeyse yarısı tasarruflarını kıymetli maden fonlarında değerlendiriyor. Sistemde 10.2 milyon kişi bulunuyor ve bunun 6 milyona yakınının tercihi altın fonu. BES’teki toplam fon büyüklüğünün ya da varlık değerinin, yüzde 54’ünü de altın gibi kıymetli maden fonları oluşturuyor

28 Şubat’ta Ortadoğu’da savaşın başlamasıyla altın fiyatlarında beklenenin aksine sert düşüş yaşandı. Petrol fiyatlarındaki artış ve küresel enflasyon beklentilerinin yükselmesi, faizlerin yüksek kalacağı öngörüsünü güçlendirdi. Bu gelişmeler BES fonlarını olumsuz etkiledi.

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre:

Savaş öncesi BES fon büyüklüğü 2.1 trilyon TL seviyesindeyken,
Bugün 1.9 trilyon TL’ye geriledi.

Toplamda 153 milyar TL’lik varlık kaybı yaşandı. Bu, yaklaşık yüzde 7’lik bir düşüş anlamına geliyor. Aynı dönemde negatif getiri ise 162.5 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu kaybın büyük bölümü (138 milyar TL) kıymetli maden fonlarından kaynaklandı.

Altın Fonlarında Yüzde 12 Kayıp

Noyan Doğan, altın fonlarındaki erimeyi şöyle özetledi:

“2026’nın başından 28 Şubat’a kadar olan dönemde altın fonlarının getirisi yüzde 18’e yakınken, 28 Şubat’tan bu yana altın fonu, yüzde 12 negatif getiri sunmuş. Yani, 29 günde altın fonundaki tasarrufların yüzde 12’si erimiş.”

Sadece altın fonları değil; hisse senedi fonları, borçlanma araçları gibi birçok fon da negatif getiri yaşadı. Sadece para piyasası fonları sınırlı da olsa pozitif getiri sağlayabildi.

Noyan Doğan’dan Katılımcılara Öneri: “Panik Yapmayın, Uzun Vadeli Bakın”

Noyan Doğan, tasarruf sahiplerine sakin olmalarını tavsiye etti:

“BES uzun vadeli tasarruf sistemi olduğu için 25-30 güne bakıp da panik yapmaya hiç gerek yok.”

Geçen yıl altın fonlarının yüzde 101 getiri sağladığını hatırlatan Doğan, enflasyonun 70.5 puan üzerinde performans gösterdiğini belirtti.

Devlet katkısıyla birlikte birçok katılımcının birikiminin yüzde 70’in üzerinde büyüdüğünü ifade etti. Altın fonundan çıkma konusunda da uyarıda bulunan Doğan şöyle dedi:

“Açıkçası, panikle hareket edilmesini ve panikle pozisyon değiştirilmesini tavsiye etmem. Hatta altın bu kadar düşmüşken çıkılmasını da önermem. Çünkü altının buralarda kalmayacağı belli.”

Ortadoğu’daki savaşın tetiklediği dalgalanma, BES katılımcılarını kısa vadede olumsuz etkiledi. Ancak uzmanlar, sistemin uzun vadeli yapısını hatırlatarak panik satışlardan uzak durulmasını öneriyor. Katılımcıların mevcut fon dağılımlarını gözden geçirmesi, risk toleranslarına göre hareket etmesi ve uzun vadeli hedeflerini unutmaması önem taşıyor.

