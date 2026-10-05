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Kaynak: Haber Merkezi

Ekonomi yazarı Erdal Sağlam’ın X hesabına Türkiye’den erişim engeli getirildi. Sağlam, gelişmeyi açtığı yeni sosyal medya hesabından duyurdu.

Sağlam’ın erişime kapatılan eski hesabı @erdalsaglama kullanıcı adıyla faaliyet gösteriyordu. Ekonomi politikaları ve piyasalara ilişkin değerlendirmelerini bu hesap üzerinden paylaşan Sağlam, erişim engelinin ardından yeni bir hesap açtı.

YENİ HESABINI DUYURDU

Sağlam, yeni hesabından yaptığı ilk açıklamada ifadelerine dokunmadan şöyle dedi:

“Merhaba! Eski hesabım @erdalsaglama, Türkiye'de erişime kapatıldı. Bu, yeni hesabım”

Sağlam’ın bundan sonra paylaşımlarını sürdüreceğini açıkladığı yeni hesabının kullanıcı adı ise @erdalsaglama1 oldu.

ERİŞİM ENGELİNİN GEREKÇESİ AÇIKLANMADI

Sağlam’ın eski X hesabına Türkiye’den uygulanan erişim kısıtlamasının hangi mahkeme veya kurum kararı kapsamında gerçekleştirildiğine ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. T24

Son dönemde gazeteciler, akademisyenler ve çeşitli kurumlara ait sosyal medya hesaplarına yönelik erişim engelleri de gündeme gelmişti.

FON KRİZİYLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI GÜNDEM OLMUŞTU

Erdal Sağlam, son dönemde kamuoyunda tartışılan fon soruşturmasına ilişkin haber ve değerlendirmeleriyle de gündeme gelmişti. Sağlam, bir fonun TEFAS’ta işlem görmeye başlamadan önce 12 yatırımcı tarafından tutulduğunu ve bu süreçte yaklaşık yüzde 10 bin değer kazandığını açıklamıştı.