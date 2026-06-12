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Uzay taşımacılığı ile uydu teknolojileri alanında faaliyet gösteren SpaceX'in imza attığı 75 milyar dolarlık halka arz süreci, iş dünyasının tanınan ismi Elon Musk’ın varlığını tarihi bir zirveye ulaştırdı. Tesla ve SpaceX şirketlerinin büyük hissedarı olan Musk, yaşanan bu finansal gelişmeyle birlikte dünya ekonomi tarihinde kişisel serveti 1 trilyon dolar sınırını geride bırakan ilk insan olarak kayıtlara geçti.

Yönetim kurulu başkanlığını Musk'ın üstlendiği SpaceX, söz konusu halka arz operasyonu kapsamında yatırımcılardan 75 milyar dolarlık devasa bir kaynak sağladı. Şirket hisselerinin borsada işlem görmeye başlamasıyla birlikte piyasa değeri hızla tırmanırken, Musk'ın net varlığı da küresel ölçekte yepyeni bir eşiği aşmış oldu.

Finans dergisi Forbes tarafından paylaşılan halka arz öncesi verilere göre, yaklaşık 780 milyar dolarlık bir birikimi bulunan 54 yaşındaki Elon Musk, SpaceX hisselerinin prim yapmasıyla birlikte servetini 1,1 trilyon doların üzerine taşıdı. Güncel mali tablolara bakıldığında, ünlü girişimcinin servetinin ana kaynağını artık elektrikli araç üreticisi Tesla değil, uzay endüstrisindeki markası SpaceX oluşturuyor. Musk’ın bu şirketteki payının tek başına 866 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklüğe ulaştığı belirtiliyor.

EN YAKIN RAKİBİNİ ÜÇE KATLADI

Milyarderler listesindeki yeni dengeleri yorumlayan Forbes Varlık Editör Yardımcısı Matt Durot, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın en zengin ikinci isminin varlığı 300 milyar dolar bandında seyrediyor. Musk’ın ulaştığı bu yeni finansal boyut, en yakın rakibinin yaklaşık üç katından daha büyük bir gücü temsil ediyor."

Finans analistleri ve borsa uzmanları, SpaceX'in ulaştığı trilyon dolarlık bu devasa değerin sadece klasik bilanço ya da ciro hesaplamalarıyla açıklanamayacağına vurgu yapıyor. Yatırımcıların doğrudan Musk’ın teknolojik vizyonuna ve geleceğe yönelik adımlarına güvendiğini belirten Renaissance Capital Kıdemli Stratejisti Matt Kennedy, mevcut tabloyu şu sözlerle özetledi:

"Daha önce Tesla’da şahit olduğumuz gibi, SpaceX de yerleşik finansal rasyoları boşa çıkaran bir büyüme grafiği çiziyor. Şirketin ulaştığı 1,5 ila 2 trilyon dolarlık teorik değer, en mantıklı tanımıyla 'Elon Musk Primi' şeklinde adlandırılabilir."

EKONOMİK GÜÇ SİYASİ ETKİYİ DE BERABERİNDE GETİRİYOR

Mali gücü her geçen gün büyüyen milyarder iş insanı; yönetim stratejileri, sosyal medyadaki dezenformasyon tartışmaları ve jeopolitik gücü nedeniyle dünya kamuoyunun merkezinde yer almaya devam ediyor.

2022 yılında Twitter’ı (X) 44 milyar dolara bünyesine katarak medya sektöründe doğrudan güç elde eden Musk; göçmen politikalarından kamusal harcamalara kadar pek çok bürokratik alanda karar vericileri etkileyebilecek bir konuma ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump’ın yönetim kadrosunda üstlendiği resmi görev ve sonrasında harcama stratejilerindeki anlaşmazlıklar nedeniyle Beyaz Saray ile açıkça yaşadığı fikir ayrılıkları, Musk’ın iş dünyasının sınırlarını aşan politik ağırlığını net bir şekilde ortaya koyuyor.