Uzun uçuşlarda ekonomi sınıfında daha rahat seyahat etmek isteyen yolcular için yeni bir dönem başlıyor. United Airlines, “Relax Row” adını verdiği yeni koltuk düzenini tanıttı.

2027’den itibaren devreye alınması planlanan uygulamayla yolcular, yan yana üç ekonomi koltuğunu rezerve ederek kendilerine geniş bir dinlenme alanı oluşturabilecek. Koltuklarda yer alacak kaldırılabilir ayak destekleri sayesinde bu alan, yatağa yakın bir konfor sunacak.

Yolculara ayrıca yatak pedi, battaniye ve iki yastık verilecek. Çocuklu yolcular için ise ek olarak pelüş oyuncak sunulması planlanıyor.

Tek kişiden aileye kadar seçenek

Relax Row hizmeti tek yolcuların yanı sıra çiftler ve üç kişilik aileler tarafından da kullanılabilecek. Her uçakta bu konforlu alan için sınırlı sayıda, en fazla 12 sıra ayrılacak.

United Airlines, söz konusu uygulamayı 2030 yılına kadar 200’den fazla Boeing 787 ve 777 tipi uçakta sunmayı hedefliyor.

Benzer uygulamalar da var

Ekonomi sınıfında daha geniş alan sunan bu model ilk değil. Daha önce Air New Zealand, “Skycouch” sistemiyle yolculara koltukları yatak haline getirme imkânı sunmuştu. Avrupa’da ise Lufthansa, bazı uzun menzilli uçuşlarında “Sleeper’s Row” hizmetini uyguluyor.

Ancak United’ın sistemi, ayak destekleriyle daha düz bir uzanma alanı sunmasıyla dikkat çekiyor.