Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, küresel ekonominin belirsizliklerin ve jeopolitik gerilimlerin arttığı bir süreçten geçtiği belirtilerek, "Bu konjonktürde Türkiye ekonomisi, güçlü makroekonomik temelleri sayesinde şoklara karşı dayanıklılığını korumaktadır. Uyguladığımız programla finansal istikrar güçlenmiş, makroekonomik dengeler önemli ölçüde iyileşmiştir." ifadeleri kullanıldı.

'YERLİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI HIZLANDIRLACAK'

Eşel mobilin geçici olarak devreye alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Öte yandan bölgemizdeki jeopolitik gelişmelerin ve artan petrol fiyatlarının cari işlemler dengesi ve enflasyon üzerindeki olası etkileri yakından izlenmektedir. Bu süreçte, petrol fiyatlarındaki artışın enflasyona yansımasını sınırlamak amacıyla eşel mobil sistemi geçici olarak devreye alınmıştır. Ayrıca tarımsal girdilerin arzına yönelik alınan tedbirler ve stratejik stok yönetimi ile tarımsal üretimin güçlü yapısı korunmaktadır. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve cari açığı kalıcı olarak düşürmek amacıyla önceliklendirilen yerli ve yenilenebilir enerji yatırımları hızlandırılmaktadır. Bu sayede hem enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi hem de rekabet gücünün artırılması hedeflenmektedir.”

"GEREKEN TEDBİRLERİ ALMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

ABD/İsrail-İran Savaşı'nın küresel ekonomi ve Türkiye üzerindeki olası etkilerinin ele alındığı aktarılan açıklamada, Türkiye'nin AB ile ticari ilişkilerine yönelik son dönem gelişmelerin üzerinde durulduğu belirtilerek, "Küresel belirsizlikler ve jeopolitik gerilimlerin ekonomimize muhtemel etkilerini sınırlandırmak amacıyla güçlü bir koordinasyon içinde gereken tedbirleri almayı sürdüreceğiz. Enflasyonla mücadeleyi kalıcı fiyat istikrarı sağlanana kadar kararlı bir şekilde yürüteceğiz. Değişen küresel ticaret koşulları karşısında rekabet gücümüzü ve üretim kapasitemizi korumaya yönelik adımlar atmaya devam edeceğiz” dedi.