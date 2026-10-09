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Kaynak: Ekonomi Servisi

Enflasyon kağıt üzerinde düşerken barınma, ısınma ve eğitim maliyetlerinin nasıl zirve yaptığını; 450 bin fon mağdurunu yakından ilgilendiren kritik yasal virajı, krizdeki küresel sermayenin dev hamlelerini ve emekliden sinema salonlarına kadar günlük hayatımızı kuşatan ekonomik dalgaları sizler için tek bir haberde topladık.

Keyifli ve bol farkındalıklı okumalar dileriz.

PARANIN SEYRİ VE YASAL DÜZENLEMELER

SPK TASFİYE KARARI VERİLEN FONLAR İÇİN KANUN TEKLİFİ TBMM'YE SUNULDU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihinde tasfiyesine karar verdiği 131 yatırım fonundaki 450 bin mağdur için hazırlanan 9 maddelik kanun teklifi TBMM'ye sunuluyor. Düzenlemeye göre, net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altında olan yatırımcılara ödemeleri tam yapılacak, hesaplamalarda TÜİK ortalaması esas alınacak ve TMSF bünyesinde haczedilemez özel bir "Geri Kazanım Hesabı" kurulacak.

KREDİ KARTLARINDA YENİ DÖNEM: LİMİTLER VE ASGARİ ÖDEME DEĞİŞİYOR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı kullanımında standartları yeniden belirliyor. Yeni düzenleme kapsamında kart asgari ödeme sınırının 100 bin liraya çıkarıldığı ve kart limitlerinin kişilerin belgelenebilir gelir düzeyine göre sıfırdan tanımlanacağı belirtildi.

HİSSEDİLEN ENFLASYON VE ÜRETİM ALARMI

ENFLASYON DÜŞÜYOR AMA NEYE GÖRE, KİME GÖRE?

TÜİK verilerine göre yıllık tüketici enflasyonu eylülde yüzde 29,73'e gerileyerek Kasım 2021'den bu yana ilk kez yüzde 30 eşiğinin altına indi. Ancak açıklanan bu rakamın aksine; enerjide yıllık artış yüzde 46,11'e ulaşırken, kira yüzde 41,34 ve eğitim harcamaları yüzde 48,62 ile vatandaşa yansıyan gerçek maliyetlerin ne kadar yüksek olduğunu kanıtladı.

EYLÜL AYI FİYAT ARTIŞLARI

Eğitim harcamaları: Yüzde 48,62 (Zirve)

Enerji fiyatları: Yüzde 46,11

Kira yükselişi: Yüzde 41,34

TÜFE (TÜİK) : Yüzde 29,73 (Kasım 2021 sonrası en düşük)

TÜİK AÇIKLADI: FATURANIN YÜZDE 62'Sİ ISINMAYA GİTTİ

TÜİK’in 2025 Hanehalkı Enerji Tüketim Raporu'na göre evlerin toplam enerji tüketimi 1,38 milyon terajule ulaştı. Evlerde harcanan enerjinin yüzde 62'si doğrudan alan ısıtmaya giderken, tüketimde yüzde 52,1 ile doğal gaz ilk sırada yer aldı. Sıcak su kullanımında ise güneş enerjisi yüzde 20,5 ile doğal gazın ardından ikinci sıraya yerleşti.

SANAYİ ÜRETİMİ YILLIKTA DA AYLIKTA DA ALARM VERİYOR

TÜİK’in paylaştığı Ağustos 2026 verileri, reel sektördeki daralmayı gözler önüne serdi. Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 1,9 azalış kaydederken, aylık bazda da yüzde 1,0 düşüş göstererek üretim tarafındaki kan kaybının sürdüğüne işaret etti.

AKARYAKITTA TABELA YİNE DEĞİŞİYOR: MOTORİNE ZAM, BENZİNE İNDİRİM

Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanma ve döviz kuru kırılganlığı nedeniyle akaryakıt pompalarında fiyatlar ayrışıyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda zam, benzin grubunda ise indirim bekleniyor.

KÜRESEL KRİZ , DEVRASA SATIN ALMALAR VE PİYASALAR

BM'DEN KÜRESEL EKONOMİ UYARISI: BÜYÜME YÜZDE 2,6'YA DÜŞECEK

UNCTAD yayımladığı son raporda, Orta Doğu’daki sıcak savaşın fırlattığı enerji fiyatları nedeniyle dünya ekonomisindeki büyümenin 2026'da yüzde 2,6'ya gerileyeceği uyarısında bulundu. Küresel ticaret 35 trilyon dolarla rekor kırsa da yapay zeka yatırımlarının yüzde 70'ini kapışan gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasındaki makas hızla açılıyor.

[BM / UNCTAD KÜRESEL BÜYÜME VE TİCARET TAHMİNLERİ]

Küresel büyüme (2025) : Yüzde 2,9

Küresel büyüme (2026) : Yüzde 2,6 (savaş ve enerji baskısı)

Toplam küresel ticaret : 35 Trilyon dolar (rekor)

Yapay zeka yatırımları : Yüzde 70'i gelişmiş ülkelerde

STARBUCKS'TAN YÜZYILIN HAMLESİ: 39 MİLYAR DOLARLIK RESTORANA TALİP

Kahve devi Starbucks, Meksika mutfağı zinciri Chipotle'ı 39 milyar dolara satın almak üzere çalışma başlattı. Dev hamle iddiasıyla Chipotle hisseleri yüzde 8 fırlarken, Starbucks hisseleri yüzde 6 değer kaybetti.

COCA-COLA İNGİLİZ DEVİ COSTA COFFEE'Yİ ELDEN ÇIKARIYOR

2018 yılında 5,1 milyar dolara Costa Coffee'yi bünyesine katan Coca-Cola, yüzlerce şubesi bulunan İngiliz kahve zincirini satmak üzere yatırım bankalarıyla görüşmelere başladı.

BİTCOİN'DE DÜŞÜŞ SÜRERKEN ALTCOİNLERDE KAYIP YÜZDE 8'E ULAŞTI

Petrol fiyatlarındaki tırmanış ve ABD teknoloji hisselerindeki satış baskısı kripto varlıkları sarstı. Bitcoin 82 bin 177 dolar seviyesine gerilerken altcoinlerde kayıplar yüzde 8'i buldu. Piyasadaki çalkantıya rağmen Samsung ve Solana dev stablecoin ortaklığını duyurdu.

SOSYAL POLİTİKALAR İŞ HAYATI VE YAŞAM

İBB'DEN EMEKLİLERE KİRA YARDIMI VE İKRAMİYE MÜJDESİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, geçim sıkıntısı çeken emeklilere yönelik yeni sosyal yardım paketini açıkladı. Paket kapsamında şartları taşıyan emeklilere karşılıksız kira yardımı ve nakdi ikramiye ödemesi yapılacak

SGK UZMANI MEHMET AKİF CENKCİ’NİN ANALİZİ: EMEKLİ ÇALIŞANIN RAPOR PARASI HAKKI

"Emekli olduktan sonra Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyerek çalışmaya devam eden vatandaşlarımızın hastalık raporu aldıklarında iş göremezlik ödeneği (rapor parası) alıp alamayacağı en çok karıştırılan konulardan biri. SGK mevzuatı ve Yargıtay içtihatları son derece net: SGDP'li çalışanlar geçici iş göremezlik primi ödemedikleri için normal hastalık durumunda SGK'dan rapor parası alamazlar; ancak iş kazası ve meslek hastalığı halleri bu kuralın dışındadır."

BİLETLERİN 90 TL'YE DÜŞMESİ BİLE SİNEMA SALONLARINI KURTARAMADI

"Türkiye Sinema Festivali" kapsamında bilet fiyatlarının 90 TL'ye çekilmesiyle 814 bin seviyesine fırlayan seyirci sayısı, kampanya biter bitmez 180 bin seviyesine çakıldı. Yılmaz Erdoğan ve Cem Yılmaz gibi dev yapımcıların filmlerini dijital platformlara kaydırması, sinema salonlarındaki krizi derinleştiriyor.

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