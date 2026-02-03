İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ekol medyaya başlatılan soruşturma sonrası ilginç gelişmeler yaşanıyor. Medyaradar'dan Ercan Öztürk’ün haberine göre soruşturma haberlerinin başladığı gün eski Jandarma Genel Komutanı Emekli Orgeneral Arif Çetin Ekol Medya yönetiminden çıktı.

Kanalın yeni sahipleri

Ekol medyaya çatısı altında yayın yapan Ekran haber, muhabir İlker Turak’a, Darp Haber, Ekol TV Ankara Büro çalışanlarından Eray Görgülü'ye, YouTube kanalı ise kanalda Ekol TV'de sabah programı yapan Ferhat Murat'a devredildi.

Bışar Özbey

2024 yılında Emrah Doğru'nun yönetimine giren Ekol Medya Anonim şirketi, Youtube’da spor yayınları yapan Bışar Özbey ve İzmir'de yaşayan Mirza Ekici'ye devredildi. Özbey ve Ekici'nin görev süreleri İstanbul Ticaret Gazetesindeki ilana göre 26 Ocak 2029’da sona erecek. Aynı ilanda Emrah Doğru için de ''Görev süresi sona erdi'' ifadelerine yer verildi.

'Youtube kanalımızı TV kanalına çevirmeyi planlıyoruz'

Kanalın sadece stüdyosunu ve kamera sistemini kullanacağını belirten Bışar Özbey, Youtube kanalını TV kanalına çevirmeyi planladığını ifade ederek, "Biz Ekol TV’yi almadık. Bizim haberle işimiz olmaz. Biz sadece kanalın kamera sistemi. Stüdyolarını kullanma ve olursa da Ekol TV’nin frekansını satın almak istiyoruz. Satın alırsak da YouTube kanalımızı televizyon kanalına çevirmeyi planlıyoruz. Bizim YouTube yayınlarımız sporla alakalı olduğu için dolayısıyla spor yayınları yapmayı amaçlıyoruz. Ticaret Sicil Gazetesi’ndeki ilanın amacı da bu. Bir kere daha söylüyorum. Biz Ekol TV’yi satın almadık” ifadelerini kullandı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Ersan Şen'in öncülüğünde haber ve yorum kanalı olarak kurulan EKOL TV, 2023'te Şen'in projeden çekilerek hisselerini devretmesinin ardından 2024’ün başlarında Mübariz Mansimov'un medya sektörüne yatırım yapacağı gündeme gelmişti.

Mansimov, yatırımın beklentileri karşılamadığı gerekçesiyle projeden çekilmiş ve ardından EKOL TV küçülmeye giderek 350 çalışanını işten çıkarmıştı. Bu gelişmelerden sonra EKOL TV yayın hayatını sonlandırmıştı.

Ekol TV soruşturmasında MASAK raporu savcılığa ulaştı

Ekol TV hakkında gizli tanık ifadeleri ve ihbarlar üzerine başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Dosyada, kanalın yasa dışı bahis ve kara para trafiğiyle finanse edildiği iddiaları kapsamında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “finansal usulsüzlük” suçlamaları inceleniyor.

Başsavcılığın, MASAK’tan şirketin sermaye yapısı ve para hareketlerine ilişkin rapor talep ettiği, söz konusu raporun savcılığa iletildiği bildirildi. Gazeteci Alican Uludağ da MASAK raporunun ulaştığını duyurdu.

Soruşturmada aralarında Mübariz Mansimov, Veysel Şahin, Prof. Dr. Ersan Şen, Emrah Doğru ve Arif Çetin’in de bulunduğu 12 kişinin şüpheli olarak yer aldığı öğrenildi.

Mansimov’un ismi daha önce Yalıkavak Marina dosyasında gündeme gelmiş, 2020’de tutuklanmış ve yaklaşık bir yıl sonra tahliye edilmişti.

Emrah Doğru’ya “mutemet” tespiti

MASAK raporunda, Ekol TV’nin fiili yönetimini yürüttüğü öne sürülen Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru’nun, kişisel bir sermayesi bulunmamasına rağmen yapı içinde “mutemet” konumunda değerlendirildiği belirtildi.

Savcılığın, raporun ardından ek mali incelemeler isteyebileceği, şüpheli para transferlerine ilişkin banka kayıtlarını genişletebileceği ve kişi ile şirketler hakkında yeni değerlendirmeler yapabileceği ifade edildi.