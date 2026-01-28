Bir süre önce kapanan EKOL TV hakkında kara para soruşturması başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 2 hafta önce yaptığı açıklamada soruşturmanın 2025 yılının ekim ayında başladığını ifade etmişti.

Soruşturmada Mübariz Mansimov, Veysel Şahin, avukat Ersan Şen ile Ekol TV Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru'nun adı geçiyordu.

İktidara yakın Diriliş Postası gazetesinin manşet haberine göre, EKOL TV soruşturmasında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülen mali inceleme raporu tamamlanarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

12 kişinin "suçtan kaynaklanan mal varlığının aklanması" ve "finansal usulsüzlük" iddialarıyla şüpheli olarak yer aldığı soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda Ekol TV'nin kuruluşundan kapanışına kadar geçen süredeki sermaye, para trafiği ve ortaklık yapısı raporda ayrıntılı biçimde incelendi.

Buna göre, yasa dışı bahisle bilinen Veysel Şahin'in yasa dışı faaliyetlerden elde ettiği yüksek meblağların, Ekol TV üzerinden "meşru medya geliri" gibi gösterilerek reklam, yapım, hizmet alımı ve sermaye aktarımı gibi kalemlerle sisteme sokulduğu ifade edildi.

Kanalın fiili patronluğunu yaptığı öne sürülen Emrah Doğru'nun ise herhangi bir kişisel sermayesi olmamasına rağmen bu yapıda mutemet rolü üstlendiği değerlendirildi. Savcılığın, MASAK raporunun ardından; ek mali analizler talep edebileceği, şüpheli para transferlerine ilişkin banka kayıtlarını genişletebileceği, şahıs ve şirketler yönünden yeni değerlendirmeler yapabileceği belirtildi.

DOSYADA JANDARMA KOMUTANININ ADI VAR

Diriliş Gazetesi'nin haberine göre, dosyada bulunan beş isim, şu şekilde yer alıyor:

VEYSEL ŞAHİN - Dosyanın baş şüphelisi; soruşturma kapsamında kanalın finansmanının yasa dışı bahis gelirleri ve kara para aklama üzerinden yürütüldüğü iddiasıyla yer alıyor.

MUBARİZ MANSİMOV - Azerbaycanlı iş insanı; kanalın sermaye ortaklarından biri olarak anılıyor, geçmişte farklı skandallarda adı geçen Mansimov’un finansal ilişkileri mercek altında.

PROF. DR. ERSAN ŞEN (AVUKAT) - Kuruluş döneminde adı geçen isim; soruşturma dosyasında finansal katkı ve ilişki bağlamında inceleniyor.

EMRAH DOĞRU - Ekol TV CEO'su olarak dosyada yer alıyor; iddialar finansal yönetim ve kaynak ilişkilerine odaklanıyor.

ARİF ÇETİN - Eski Jandarma Genel Komutanı; soruşturma dosyasında yönetim kurulu üyesi olarak ismi geçiyor.