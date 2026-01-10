Habertürk, Show TV ve Flas Haber’in sahiplerinin ardından bir televizyon kanalına daha geçtiğimiz günlerde kara para operasyonu yapıldı.

Küçükçekmece Başsavcılığı tarafınca yapılan operasyonda; Mübariz Mansimov, kamuoyunda ‘bahis baronu’ olarak nitelendirilen Veysel Şahin, ekranların tanınan ismi Avukat Ersan Şen ve Ekol TV Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru hakkında soruşturma başlatıldı.

Veysel Şahin’in yaklaşık 5 milyar avroluk bir kara para kaynağını yönettiği yasa dışı bahis gelirlerini Türkiye’de legal yollarla akladı medya çalışmasını da bu sebeple yaptığı iddia ediliyor.

Kanal, geçtiğimiz günlerde ekonomik sıkıntılardan dolayı kapanma kararı aldığını açıklamıştı.

EKOL TV SORUŞTURMASINDA İSİM SİLDİRME İDDİASI

SüperHaber’de yer alan iddiaya göre; soruşturma başlatıldığına ilişkin haberlerin medyaya düştüğü saatlerde eski Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin’in yönetim kurulu üyeliğinin sona erdiği öğrenildi.

Bu gelişme ise dikkat çekti.