Yaklaşık 2 yıl önce kurulan Ekol TV, yayın hayatını sonlandırma kararı aldı. Kanal yönetiminden yapılan açıklamada, "Son dönemde gelişen sermaye yapısı ve değişimler, ekonomik sürdürülebilirliği olumsuz yönde etkilemiştir" denildi.

Çalışanlara ve izleyicilere teşekkür edilen açıklamada, "Yönetim kurulumuz tarafından gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Maalesef gelinen aşamada kanalımızın faaliyetlerini sonlandırma kararı alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

'SERMAYE DEĞİŞİMİ VE YAPILAR'

Ekol TV Yönetimi imzası ile yapılan açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:

"Ekol TV Haber Kanalı, yaklaşık iki yıldır izleyicilerimizin yoğun ilgisi ve takdiriyle yayın hayatını sürdürmüştür. Hiç şüphesiz çalışanlarımızın özverili, fedakâr ve olağanüstü emekleri sayesinde bu başarı sürekli artan bir ivme ile devam etmiştir.

Son dönemde gelişen sermaye yapısı ve değişimler, ekonomik sürdürülebilirliği olumsuz yönde etkilemiştir. Bu doğrultuda, yönetim kurulumuz tarafından gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Maalesef gelinen aşamada kanalımızın faaliyetlerini sonlandırma kararı alınmıştır.

Bugüne kadar emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza ve bizlere güvenerek teveccühte bulunan değerli izleyicilerimize en içten sevgilerimizi ve şükranlarımızı sunarız."

NE OLMUŞTU?

Kanal, en son 2025 Ekim ayında küçülme ve yüzlerce gazetecinin işsiz bırakılacağı haberi ile gündeme gelmişti. Ağustos ayında ise iş insanı Mübariz Mansimov, sahibi olduğu Ekol TV'de yatırımlarındaki faaliyetlerini sonlandırdığını açıklamıştı.