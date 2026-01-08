EKOL TV ile ilgili kara para aklama iddialarını kapsayan soruşturma genişletildi.

Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından, ekranların ünlü siması avukat Ersan Şen, 'bahis baronu' olarak anılan Veysel Şahin ve EKOL TV Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru hakkında soruşturma başlatıldı.

ERSAN ŞEN: KONUYLA İLGİLİ BİLGİM YOK

Avukat Ersan Şen OdaTV'ye konuştu. Şen, konuyla bir ilgisi olmadığını belirterek, EKOL TV ile bir ticari ilişkisi olmadığını beyan etti.

KANALIN FİNANSMAN KAYNAĞI TARTIŞILIYORDU

Ekol TV’nin finansman yapısı bir süredir kamuoyunda tartışma konusuydu. Soruşturma kapsamında, kanalın yönetim kurulu başkanı olarak görünen Emrah Doğru’nun fiili finansman kaynağının ne olduğu da mercek altına alındı. Kulislerde dile getirilen; Veysel Şahin ile Mübariz Mansimov’un, kanalı Avukat Ersan Şen aracılığıyla kurduğu ve finanse ettiği yönündeki iddialar soruşturma dosyasına girdi.

İddialara göre, yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olduğu öne sürülen ve yaklaşık 5 milyar avroluk bir kara para trafiğini yönettiği ileri sürülen Veysel Şahin’in, bu gelirleri Türkiye’de yasal görünümlü alanlarda aklamak amacıyla medya yapılanmasına gittiği öne sürülüyor. Bu süreçte Ersan Şen’in hem kanalın kuruluş ve lisans sürecinde yer aldığı, hem de resmî sorumluluğun daha sonra Emrah Doğru’ya devredildiği iddia ediliyor.

Türkiye genelinde kara para aklamaya yönelik soruşturmaların sertleşmesiyle birlikte, Ekol TV’nin finansman kaynaklarının kesildiği, bunun sonucunda da kanalın kısa süre önce kapanma kararı aldığı belirtiliyor. Öte yandan Ersan Şen’in, aynı zamanda Veysel Şahin’in avukatlığını da üstlendiği biliniyor.