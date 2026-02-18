Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan ve Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen 'tam buğday unu yaygınlaştırma' kampanyasıyla beyaz ekmeğin devri tamamen bitiyor.

YÜZDE 70 ORANINDA TAM BUĞDAY DÖNEMİ

HaberTürk’te yer alan habere göre; yapılacak olan projede tüketilen ekmeklerin en az yüzde 70 oranında tam buğday içermesi bekleniyor.

Tam buğday ekmeği yaygınlaştırma kapsamında 1 yıl içinde kamu kurumun yemekhanelerinde uygulandıktan sonra tüm Türkiye’ye yayılacak.

FİYAT NE OLACAK?

Hem ekmeğinde tadı da değişirken, fiyatta da değişiklik yaşanması bekleniyor. İnsan sağlığı açısında daha sağlıklı, lif oranı yüksek ve oldukça besleyici özelliği olan tam buğdayın beyaz ekmekten daha pahalı olduğu biliniyor.

Tam buğday unu, buğdayın tamamının öğütülmüş hali, beyaz un ise buğdayın bazı kısımlarının alınarak un haline getirilmiş hali olarak biliniyor. Tam buğday ekmekleri, karşılaştırma olarak, içerik olarak daha pahalıdır ve üretimi daha uzun sürüyor. Kalite ve maliyeti düşünülünce fiyatlarda da artış yaşanması öngörülüyor.