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Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan "İç Göç İstatistikleri" sonuçları, ülkedeki nüfus hareketliliğinin ekonomik boyutunu gözler önüne serdi. Verilere göre, 2025 yılı genelinde toplam 2 milyon 475 bin 19 kişi yaşadığı şehri değiştirerek bir başka ile göç etti.

Şehir değişikliklerinde eğitim, ailevi nedenler, evlilik ve daha kaliteli konut arayışı gibi faktörler temel belirleyiciler arasında yer alsa da madalyonun diğer yüzünde istihdam yer aldı. Öğretmen, doktor, memur ve özel sektör çalışanlarının tayin dönemleri, iş değişiklikleri ve yeni iş imkanları nedeniyle göç edenlerin sayısı 500 bine dayandı.

GÖÇ EDENLERİN YARIM MİLYONU "EKMEK PARASI" DEDİ

Açıklanan resmi verilere göre; "tayin/iş değişikliği" ile "işe başlamak/iş bulmak" hedefleriyle farklı bir şehre taşınanların sayısı 488 bin 643 kişi olarak kayıtlara geçti. Bu rakam bir önceki yıl (2024) 502 bin 2 kişi seviyesindeydi.

Ortaya çıkan bu tablo, 2025 yılında Türkiye'de iç göç koridoruna giren her 5 vatandaştan birinin doğrudan iş odaklı nedenlerle bavulunu topladığını gösterdi. Cinsiyet dağılımına bakıldığında ise iş gerekçesiyle yer değiştiren yaklaşık 490 bin kişinin 315 bin 87'sini erkekler, 173 bin 556'sını ise kadınlar oluşturdu.

İŞ GÖÇÜNÜN MERKEZ ÜSSÜ YİNE İSTANBUL

İstihdam arayışı ve iş transferlerinde aslan payını, beklendiği gibi megakent İstanbul aldı. İş amacıyla yollara düşen vatandaşların en çok tercih ettiği ilk üç büyükşehir şu şekilde sıralandı:

İstanbul 72 bin 141 kişi ile zirvede, Ankara 41 bin 313 kişi ile ikinci sırada ve İzmir 24 bin 665 kişi ile üçüncü sırada yer aldı.

EN AZ İŞ GÖÇÜ ALAN ŞEHİRLER BİNİ BULMADI

Türkiye'nin doğusundaki ve Karadeniz'in iç kesimlerindeki bazı iller ise iş gerekçesiyle en az göç çeken yerler oldu. İş imkanları nedeniyle binden az kişinin taşındığı o şehirler şunlar:

Ardahan 819 kişiyle listenin en sonunda, sırasıyla Bayburt 867 kişi ve Gümüşhane 967 kişi ile takip etti.