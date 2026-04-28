Samsun’un Terme ilçesine bağlı Özyurt Mahallesi’nde hayvancılıkla uğraşan 32 yaşındaki Salih Y., öğle saatlerinde ihtiyaçlarını karşılamak üzere evinden ayrıldı. Ekmek almak için aracına binen şahıs, henüz belirlenemeyen bir sebeple tüfekle hedef alındı.

Saldırı sonrası göğsünden ağır yaralanan Salih Y.’yi, araç içerisinde kanlar içinde bulan eşi durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye hızla jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Salih Y., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Soruşturma Sürüyor: Jandarma ekipleri, olayın fail ya da faillerini yakalamak ve saldırının nedenini belirlemek amacıyla bölgede geniş çaplı bir inceleme başlattı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.